Rachat d'actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif, série 11

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 nov. 2017) - La Banque Laurentienne du Canada (TSX:LB) annonce qu'elle procédera au rachat, le 15 décembre 2017, de la totalité de ses actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif, série 11 alors en circulation. Ces actions privilégiées seront rachetées à un prix de rachat de 25,00 $ par action, plus les dividendes déclarés et non versés.

Tout propriétaire véritable qui n'est pas le porteur inscrit de ces actions doit communiquer avec l'institution financière, le courtier ou tout autre intermédiaire par l'entremise duquel il détient celles-ci afin de confirmer la procédure par laquelle il recevra le produit du rachat. L'avis de rachat ainsi que les directives s'y rapportant seront envoyés à tous les actionnaires inscrits.

À propos de la Banque Laurentienne

La Banque Laurentienne du Canada est une institution financière dont les activités s'étendent principalement au Canada. Fondée en 1846, elle a pour mission d'aider ses clients à améliorer leur santé financière et est guidée par ses valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté.

Elle sert un million et demi de clients partout au pays et emploie plus de 3 500 personnes, ce qui fait d'elle un acteur important dans plusieurs segments de marché. La Banque répond aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales au Québec. Elle se démarque également par son savoir-faire auprès des petites et moyennes entreprises et des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées situées partout au Canada. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un des principaux fournisseurs canadiens de produits et services bancaires et de comptes d'investissement par l'entremise de conseillers financiers et de courtiers. Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre des services de courtage de plein exercice à une clientèle d'investisseurs institutionnels et particuliers.

La Banque gère un actif au bilan de plus de 45 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 31 milliards $.