Radisson annonce la clôture d'un placement privé de 483 000 $

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 15 juin 2017) - Ressources minières Radisson Inc. (TSX CROISSANCE:RDS) («Radisson») est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé 483 000 $.

Selon les conditions du placement, la société a émis 2 562 500 unités ordinaires («Unité») au prix de 0,16 $ par Unité pour un produit brut de 410 000 $. Chaque Unité est composée d'une action ordinaire de catégorie A du capital-actions de Radisson au prix de 0,16 $ par action et d'un demi bon de souscription (un « 1/2 Bon de souscription»). Chaque Bon de souscription entier confère à son porteur le droit d'acquérir une (1) action de catégorie A supplémentaire au prix de 0,22 $ pour une période de 18 mois suivant la date de clôture. La société a aussi émis 292 000 actions accréditives au prix de 0,25 $, pour un produit brut admissible aux travaux d'exploration de 73 000 $. En vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de détention expirant le 15 octobre 2017.

Dans le cadre du placement privé, et en vertu du programme « Action-Terrain 2017 », la société a émis 625 000 actions à SIDEX, s.e.c. en contrepartie d'une souscription de 100 000 $.

Un administrateur de la société a participé au placement privé pour un montant de 30 000 $ résultant en l'émission de 120 000 actions accréditives.

Dans le cadre du placement privé la société a payé des frais de démarchage de 7 700 $ et remis 35 000 Bons de souscription de l'agent. Chaque Bon de souscription de l'agent confère le droit au détenteur d'acquérir une (1) action ordinaire de catégorie A au prix de 0,22 $ pour une période de 18 mois suivant la date de clôture.

La clôture finale du placement privé est assujettie au consentement définitif de la Bourse de croissance TSX.

Suite à cette clôture, 110 448 857 actions ordinaires de catégorie A de Radisson sont émises et en circulation.

À propos de Ressources Minières Radisson inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet O'Brien, recoupé par la faille régionale de Cadillac, constitue le principal actif de Radisson. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, avril 2015).

Facebook : Aimez notre page facebook

Twitter : @RDSMining

Pour toutes informations, visitez notre site web au www.radissonmining.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les titres et aucune offre ou vente de ces titres n'aura lieu dans aucun territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute autre loi, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne des États-Unis, à moins d'être dûment inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou d'une autre loi étatique applicable ou conformément à une dispense d'inscription.

Énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs. Toutes les affirmations incluses aux présentes, excluant certains faits historiques, correspondent à de l'information prospective et ces énoncés comprennent des éléments de risque et d'incertitude. Nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts et il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèse retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.