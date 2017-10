Radisson découvre de multiples intervalles à haute teneur en Or sur une longueur de 200 mètres dans la Zone Vintage, incluant 15 g/t Au sur 1,5 m et 13,7 g/t Au sur 1,5 m

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 3 oct. 2017) - Ressources minières Radisson Inc. (TSX CROISSANCE:RDS)(OTC:RMRDF)

Faits saillants du communiqué:

Les 4 premiers forages ont recoupé des zones minéralisées à haute teneur en or sur une longueur de 200 mètres (« m ») dans la Zone Vintage, 85 m au nord de la faille Larder-Lake-Cadillac (« L-L-C »). (Voir figure 1)





Les intervalles à haute teneur reportés incluent: OB-17-42 avec 13,7 g/t Au sur 1,5 m OB-17-43 avec 7,5 g/t Au sur 1,5 m OB-17-43 avec 15,0 g/t Au sur 1,5 m OB-17-45 avec 8,6 g/t Au sur 1,5 m OB-17-47 avec 4,3 g/t Au sur 1,2 m



Ressources minières Radisson Inc. (TSX CROISSANCE:RDS)(OTC:RMRDF) («Radisson» ou la «Société») est heureuse d'annoncer les premiers résultats du programme de forage d'exploration réalisé à l'intérieur du programme de forage de 20 000 mètres en cours au projet aurifère O'Brien. Le projet est situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac, à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, deux villes minières reconnues en Abitibi-Témiscamingue au Québec. Les 4 premiers forages d'exploration réalisés dans la Zone Vintage y ont recoupé plusieurs intervalles minéralisés en or encaissés dans une structure filonienne de cisaillement subverticale. Cette structure a été identifiée par forages sur une longueur de 200 mètres latéral d'Est en Ouest et demeure ouverte dans toutes les directions.

Le programme de forage d'exploration de 5 190 mètres complété durant l'été avait comme objectif principal de tester des cibles d'exploration à haute priorité, définies à l'extérieur du secteur des ressources courantes du projet O'Brien. Les résultats courants proviennent de quatre forages réalisés dans les sédiments du Groupe de Cadillac au nord de la faille L-L-C. Les résultats sont en attente pour 6 forages d'exploration totalisant approximativement 3 506 mètres.

Mario Bouchard, Président et chef de la direction commente : « Les résultats des premiers forages complétés dans la Zone Vintage démontrent le fort potentiel de découverte qui réside au nord de la Faille L-L-C au projet O'Brien. Pour mettre en évidence l'importance de ces résultats, soulignons que la majeure partie des ressources du projet O'Brien se situent quelques mètres au sud de la faille L-L-C dans les roches volcaniques du Groupe de Piché. À travers la compilation historiquement des quelques travaux d'exploration réalisés sur la Zone Vintage, la société a été en mesure d'identifier plusieurs cibles d'exploration à haute priorité dans ce secteur. Le fait qu'avec seulement quatre forages, Radisson soit déjà en mesure d'étendre la Zone Vintage sur plus de 200 mètres parle de lui-même. Les résultats courants et l'interprétation de l'information historique disponible démontrent la géométrie favorable et la continuité de la Zone Vintage. Tous les intervalles recoupés sont ouverts latéralement et en profondeur.»

Table 1 Sommaire des résultats de forage sur la Zone Vintage du projet O'Brien

Forage De À Intervalle Teneur (g/t) Zone interprétée (m) (m) (m) Au OB-17-42 261,8 263,3 1,5 13,7 Conglomérat du Cadillac*VG Incluant 262,3 262,8 0,5 40,9 Conglomérat du Cadillac*VG OB-17-42 299,5 300,0 0,5 6,5 Grauwacke du Cadillac*VG OB-17-42 371,6 372,1 0,5 0,2 Grauwacke du Cadillac*VG OB-17-43 304,0 305,5 1,5 7,5 Grauwacke du Cadillac Incluant 304,5 305,0 0,5 21,2 Grauwacke du Cadillac*VG OB-17-43 351,3 352,8 1,5 15,0 Grauwacke du Cadillac Incluant 351,8 352,3 0,5 44,8 Grauwacke du Cadillac*VG OB-17-43 360,2 361,7 1,5 3,7 Grauwacke du Cadillac OB-17-45 239,1 240,6 1,5 8,6 Grauwacke du Cadillac OB-17-45 250,0 250,5 0,5 5,8 Grauwacke du Cadillac*VG OB-17-45 255,3 255,8 0,5 8,2 Grauwacke du Cadillac OB-17-45 257,5 258,2 0,7 4,1 Grauwacke du Cadillac OB-17-47 168,3 169,5 1,2 4,3 Grauwacke du Cadillac

*VG; Indique la présence d'or visible.

Note; les résultats sont présentés en longueurs forées. L'épaisseur vraie est estimée entre 55 à 70% de la longueur forée.

Programme d'exploration sur la zone Vintage

La zone Vintage est une zone parallèle du projet O'Brien située approximativement 85 mètres au nord de la faille Larder-Lake-Cadillac. Elle est comprise dans les sédiments du Groupe de Cadillac, dans une séquence de conglomérat polymictes, de formations de fer rubanées et de Grauwacke. En parallèle, les ressources courantes des secteurs 36E et Kewagama sont situées dans le Groupe de Piché au sud de la faille L-L-C. La zone Vintage a été l'objet de quelques travaux d'exploration par le passé. À travers la compilation historique complétée en 2017, Radisson a identifié plusieurs cibles d'exploration à haute priorité dans ce secteur du projet O'Brien. Les quatre premiers forages testant ces cibles sont espacés de 200 mètres. Ces intervalles s'ajoutant à l'information historique disponible permettent de démontrer la continuité et la géométrie favorable de la zone Vintage. Toutes les intersections demeurent ouvertes latéralement et en profondeur.

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 5000 ppb ont systématiquement été ré analysé par gravimétrie. Les échantillons contenant de l'or visible ont systématiquement été analysés avec la procédure de tamisage métallique. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d'échantillon standard et de blanc pour chaque groupe d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire Swastika à Swastika en Ontario.

Personne qualifiée

Tony Brisson, géo., consultant indépendant, agit en tant que personne qualifiée pour Radisson selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet O'Brien, recoupé par la faille régionale de Cadillac, constitue le principal actif de Radisson. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, avril 2015).

