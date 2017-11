Radisson recoupe 10,0 g/t en or sur 6 m et 7,4 g/t en or sur 6 m à l'intérieur de dykes de QFP dans un forage d'expansion des ressources du projet O'Brien

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 8 nov. 2017) - Ressources minières Radisson Inc. (TSX CROISSANCE:RDS)(OTC:RMRDF) («Radisson» ou la «Société») est heureuse d'annoncer des résultats supplémentaires du programme de forage de 20 000 mètres complété au projet aurifère O'Brien, le long de la faille Larder-Lake-Cadillac (« L-L-C »), à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Tel que souligné lors des mises à jour du 9 mai (Voir communiqué de presse), 20 juin (Voir communiqué de presse) et du 12 septembre 2017 (Voir communiqué de presse), la société continue de démontrer la continuité latérale et verticale de zones minéralisées à hautes teneurs en or à l'intérieur d'enveloppes minérales plus larges à basse teneur sur le secteur de la zone 36E du gisement O'Brien.

Faits saillants du communiqué:

Le forage OB-17-52 a recoupé 10,0 g/t Au sur 6 mètres et 7,4 g/t Au sur 6 mètres à des profondeurs respectives de 218 m et 242.5 m. Les deux intersections sont incluses dans des dykes de porphyre quartzo-feldspathique présents dans la portion centrale du Groupe de Piché.

(Voir la figure 1, figure 2 et la figure 3).





et à des profondeurs respectives de 218 m et 242.5 m. Les deux intersections sont incluses dans des dykes de porphyre quartzo-feldspathique présents dans la portion centrale du Groupe de Piché. (Voir la figure 1, figure 2 et la figure 3). Les résultats publiés aujourd'hui représentent 2 822 mètres répartis dans 6 forages. 10 sondages pour un total de 3 310 mètres sont en cours d'analyse.





Le potentiel d'augmentation des ressources courantes du projet O'Brien est mis en évidence par les résultats obtenus au travers des 30 000 mètres de forage complétés sur les secteurs 36E, Kewagama et sur la Zone Vintage du projet O'Brien.





La revue et l'analyse de forages historiques sur le secteur 36E est en cours. 28 forages historiques réalisés à moins de 200 mètres de profondeur verticale ont été sélectionnés, revus, échantillonnés et envoyés pour analyse.

«Les résultats publiés continuent de démontrer la forte continuité des zones minéralisées et le potentiel d'expansion des ressources courantes du projet O'Brien. Le fait que la société continue d'intercepter des zones minéralisées à hautes teneurs à l'intérieur d'intervalles plus larges et ce à différentes profondeurs est encourageant. La revue et l'analyse de forages historiques peu profonds complétés sur le secteur de la zone 36E pourrait jouer un rôle majeur dans l'interprétation géologique de cette zone», commente Mario Bouchard, Président et chef de la direction.

Revue et analyse de forages historiques

À l'instar des résultats en or obtenus sur de larges zones minéralisées de la zone 36E, la société complète la revue et l'échantillonnage d'une série forages historiques réalisés plus près de la surface dans le secteur de la zone 36E. Après avoir été revus les échantillons sélectionnés ont été envoyés pour analyses. Pour les trous forés avant 2016, l'échantillonnage de la séquence géologique du Groupe de Piché demeure souvent incomplet. Seules les zones fortement minéralisées et leurs épontes immédiates étaient analysées sans porter d'attention particulière à de possibles enveloppes minérales plus larges à basse teneur.

Tableau 1 Sommaire des résultats de forage au projet aurifère O'Brien Forage De À Intervalle Teneur Zone interprétée (m) (m) (m) Au OB-17-44 371,0 416,0 45,0 1,3 Conglomérat, QFP #2, Volcanites du Piché Incluant 371,0 372,0 1,0 17,8 Conglomérat et 389,0 392,0 3,0 3,3 QFP #2 et 413,0 416,0 3,0 8,1 Volcanites du Piché *VG OB-17-50 254,0 276,0 22,0 2,1 Volcanites du Piché Et QFP #1 Incluant 254,0 260,1 6,1 6,2 Qui inclut 254,0 257,1 3,1 9,1 OB-17-52 218,0 224,0 6,0 10,0 QFP #1 *VG Incluant 222,0 224,0 2,0 23,6 OB-17-52 242,5 248,5 6,0 7,4 QFP #2 *VG Incluant 246,0 246,5 0,5 78,9 OB-17-52 367,5 368,0 0,5 En attente Grauwacke du Cadillac OB-17-53 222,6 241,0 18,4 1,7 QFP #2 *VG Incluant 228,5 229,0 0,5 23,1 et 237,0 238,0 1,0 4,2 OB-17-54 623,0 624,5 1,5 4,5 Volcanites du Piché OB-17-54W1 508,2 509,2 1,0 4,0 *VG; Indique la présence d'or visible. **NSV; Aucune valeur significative. Note; les résultats sont présentés en longueurs forées. L'épaisseur vraie est estimée entre 55 à 70% de la longueur forée.

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 5000 ppb ont systématiquement été ré analysé par gravimétrie. Les échantillons contenant de l'or visible ont systématiquement été analysés avec la procédure de tamisage métallique. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d'échantillon standard et de blanc pour chaque groupe d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire Swastika à Swastika en Ontario.

Personne qualifiée

Tony Brisson, géo., consultant indépendant, agit en tant que personne qualifiée pour Radisson selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet O'Brien, recoupé par la faille régionale de Cadillac, constitue le principal actif de Radisson. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, avril 2015).

Pour toutes informations, visitez notre site web au www.radissonmining.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs. Toutes les affirmations incluses aux présentes, incluant la Date de clôture prévue, mais excluant certains faits historiques, correspondent à de l'information prospective et ces énoncés comprennent des éléments de risque et d'incertitude. Nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts et il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèse retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.