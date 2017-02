Radisson recoupe 5,0 g/t au sur 6 mètres à l'ouest des ressources courantes et augmente le programme de forage à 20 000 mètres au projet O'Brien

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 14 fév. 2017) - Ressources minières Radisson Inc. (TSX CROISSANCE:RDS) («Radisson») est heureuse d'annoncer une mise à jour des travaux d'exploration en cours au projet aurifère O'Brien situé à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-D'or le long de la célèbre faille Larder-Lake-Cadillac.

Depuis la mise à jour du 5 décembre 2016 (voir communiqué de presse), les résultats d'échantillonnage de trois trous de forage ont été obtenus.

Faits saillants :

Le forage OB 16-15 a recoupé 5,0 g/t Au sur 6,0 mètres 100 mètres au-dessus d'une intersection de 5,0 g/t Au sur 5 mètres obtenus dans le forage OB 16-12 et 25 mètres à l'Ouest des ressources courantes du secteur 36E (voir figure 1)





100 mètres au-dessus d'une intersection de 5,0 g/t Au sur 5 mètres obtenus dans le forage OB 16-12 et 25 mètres à l'Ouest des ressources courantes du secteur 36E (voir figure 1) Le forage OB 16-15 a aussi recoupé une intersection de 4,9 g/t Au sur 1,5 mètres dans les sédiments du Cadillac au nord de la faille Larder-Lake-Cadillac (voir figure 2).





dans les sédiments du Cadillac au nord de la faille Larder-Lake-Cadillac (voir figure 2). Le forage OB 16-17 a recoupé 11.5 g/t Au sur 0.6 mètre à une profondeur de 125 mètres dans les sédiments du Groupe de Pontiac au sud des ressources courantes (voir figure 2).





Mario Bouchard, Président et chef de la direction commente : « Nous sommes emballés des résultats obtenus, particulièrement des résultats obtenus à l'extérieur des ressources courantes, par exemple par ceux dans le secteur de la « Zone F » qui continue d'impressionner. La synergie dégagée par l'avancement des travaux de compilation historique et les informations obtenues par l'ajout de forage continuent d'alimenter la poursuite de notre programme d'exploration. Avec des intersections en or dans les sédiments du Pontiac au sud, les sédiments du Cadillac au nord et le groupe de Piché à l'ouest du secteur des ressources courantes, le potentiel d'exploration n'a jamais été aussi soutenu au projet O'Brien. Le fait de trouver de l'or dans plusieurs lithologies différentes pourrait s'avérer un facteur déterminant pour les prochaines étapes d'exploration et de mise en valeur du projet O'Brien ».

Expansion du programme de forage à 20 000 mètres

Suivant les résultats positifs obtenus lors de la campagne de forage 2016-2017, la société a pris la décision d'augmenter le programme de forage courant à un total de 20 000 mètres.

Une foreuse au diamant est active au projet O'Brien ciblant l'extension latérale et verticale (entre la surface et 500 m) des zones minéralisées des secteurs de la Zone F, 36E et Kewagama. D'ici la fin du mois de mars, la société y mobilisera une deuxième foreuse. Compte tenu des résultats obtenus dans les sédiments du Groupe de Pontiac et du Groupe de Cadillac, des forages d'exploration seront intégrés au programme de forage étendu. Les travaux d'exploration cibleront des secteurs où un bon nombre de cibles de forages à haute priorité ont été identifiées par les travaux de compilation historique, le levé géophysique et le programme de forage de 2016-2017.

Levé géophysique et compilation historique

En janvier, la société a obtenu les résultats finaux du levé « Orevision PP » complété par Abitibi géophysique Inc. sur la portion sud du projet O'Brien. Plusieurs cibles de forages prioritaires ont été identifiées dans le Groupe sédimentaire du Pontiac au sud du secteur des ressources courantes. En parallèle, la société s'attend de compléter la compilation des données historiques et l'homogénéisation de la base de données du projet O'Brien d'ici la fin du mois de mars. La combinaison de ces travaux permettra à la société d'identifier des cibles de forage d'exploration de haute priorité additionnelles à l'extérieur des ressources courantes du projet O'Brien.

Résultats sommaires de 2016 dans le secteur des ressources courantes (voir figure 1)

16,2 g/t Au sur 3,0 mètres incluant 44,7 g/t Au sur 1,0 mètre (Voir OB 16-7)

20,2 g/t Au sur 2,5 mètres incluant 93,7 g/t Au sur 0,5 mètre (Voir OB 16-14)

17,6 g/t Au sur 1,4 mètres incluant 44,2 g/t Au sur 0,5 mètre (Voir OB 16-5)

3,0 g/t Au sur 16,0 mètres incluant 5,0 g/t Au sur 5,0 mètres (Voir OB 16-12)

5,0 g/t Au sur 6,0 mètres (Voir OB 16-15)

3,0 g/t Au sur 2,0 mètres (Voir OB 16-3)

3,1 g/t Au sur 7,0 mètres (Voir OB 16-4)

5,0 g/t Au sur 1,0 mètre (Voir OB 16-5)

5,9 g/t Au sur 2,0 mètres (Voir OB 16-8)

Résultats sommaires de 2016 dans les Groupes de Pontiac et Cadillac (voir figure 2)

10,0 g/t Au sur 1,5 mètres (Voir OB 16-13)

12,8 g/t Au sur 1,0 mètre incluant 23,8 g/t Au sur 0,5 mètre (Voir OB 16-3)

8,6 g/t Au sur 2,0 mètres (Voir OB 16-10)

6,3 g/t Au sur 3,0 mètres (Voir OB 16-14)

11,0 g/t Au sur 0,6 mètre (Voir OB 16-5)

11,5 g/t Au sur 0,6 mètre (Voir OB 16-17)

4,3 g/t Au sur 2,0 mètres incluant 6,2 g/t Au sur 1,0 mètre (Voir OB 16-5)

10,0 g/t Au sur 1,5 mètres (Voir OB 16-13)

Note; les résultats sont présentés en longueurs forées. L'épaisseur vraie est estimée entre 55 à 70% de la longueur forée.

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par AA. Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 5000 ppb ont systématiquement été ré analysé par gravimétrie. Les échantillons contenant de l'or visible ont systématiquement été analysés (ré analysé) avec la procédure de tamisage métallique. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d'échantillon standard et de blanc pour chaque groupe d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire Techni-Lab Actlabs de Ste-Germaine-Boulé en Abitibi-Témiscamingue, Qc.

Radisson souligne que Mme. Simeone a remis sa démission du poste d'administratrice de la société. Radisson tient à souligner la contribution professionnelle et généreuse de Marianna Simeone au sein de notre société. Radisson remercie Mme. Simeone pour sa contribution et lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles responsabilités.

Personne qualifiée

Tony Brisson, géo., consultant indépendant, agit en tant que personne qualifiée pour Radisson selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet O'Brien, recoupé par la faille régionale de Cadillac, constitue le principal actif de Radisson. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, avril 2015).

