RAPPEL/Avis aux médias : Annonce concernant la municipalité de Morin-Heights

MORIN-HEIGHTS, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le secrétaire parlementaire de la ministre des Sports et des Personnes handicapées et député d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, procédera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, à une annonce concernant un nouveau centre communautaire à Morin-Heights.

Date : le mardi 24 janvier 2017 Heure : 14 heures Lieu : Chalet Bellevue 27, rue Bellevue Morin-Heights (Québec) J0R 1H0

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter @DevEconCan