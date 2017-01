RAPPEL/Avis aux médias : Annonce concernant les infrastructures municipales du parc industriel de la ville d'Asbestos

ASBESTOS, QUÉBEC--(Marketwired - 16 jan. 2017) - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau, procèdera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, à une annonce concernant le projet de consolidation des infrastructures municipales du parc industriel de la ville d'Asbestos.

Date : le lundi 16 janvier 2017 Heure : 9 h 30 Endroit : Canards du Lac Brome (Hall d'entrée) 500, boulevard Industriel Asbestos (Québec) J1T 0A2

