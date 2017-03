RAPPEL/Avis aux médias : Appui du gouvernement du Canada à cinq entreprises de Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2017) - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, procédera à l'annonce de contributions financières à Porte Patio Novatech inc., Menuiserox inc., Mécanium, Coté Inox inc. et Innovation PCM inc.

Des représentants des entreprises seront sur place pour présenter leurs projets.

Date : Le mercredi 1er mars 2017 Heure : 13 heures Lieu : Côté Inox inc. 302, Route 279 Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0

