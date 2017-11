RAPPEL/Avis aux médias : BRP publiera ses résultats du 3e trimestre de l'AF2018

VALCOURT, QUÉBEC--(Marketwired - 24 nov. 2017) - BRP Inc. (TSX:DOO) tiendra un appel conférence sur les résultats de son troisième trimestre de l'année financière 2018 le vendredi 1er décembre 2017 à 9 h (HE). MM. José Boisjoli, président et chef de la direction, et Sébastien Martel, chef de la direction financière, présenteront les résultats et répondront aux questions des analystes.

Le communiqué de presse sera publié sur un fil de presse canadien le vendredi 1er décembre vers 6 h (HE).

Pour les analystes financiers et investisseurs :

Pour les représentants des médias et les autres participants :

La webdiffusion sera disponible ici deux heures après l'événement, et ce, pendant 30 jours.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Son portefeuille comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules Can-Am hors route et Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de produits de pièces, accessoires et vêtements. Avec des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 8 700 personnes à travers le monde.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.