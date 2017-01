RAPPEL/Avis aux médias : Conférence de presse du gouvernement du Canada chez Verbom, à Valcourt

VALCOURT, QUEBEC--(Marketwired - 16 jan. 2017) - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le député de Shefford, Pierre Breton, procédera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains, à un rappel d'aide financière accordée à Verbom inc.

Date : Le lundi 16 janvier 2017 Heure : 13 h 30 Lieu : Verbom inc. 5066, route 222 Valcourt, QC J0E 2L0

