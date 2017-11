RAPPEL/Avis aux médias : Congrès du travail du Canada

EDMONTON, ALBERTA--(Marketwired - 20 nov. 2017) - Le Congrès du travail du Canada organise une assemblée publique sur l'assurance-médicaments le mercredi 22 novembre de 18 h 30 à 20 h au Central Lions Recreation Centre à Edmonton. Le président du CTC, Hassan Yussuff, viendra expliquer les raisons pour lesquelles les syndicats du Canada croient que toute personne qui a une carte santé devrait pouvoir s'en servir pour se procurer les médicaments sur ordonnance dont elle a besoin. Il sera accompagné d'experts en matière d'assurance-médicaments, dont le Dr Steve Morgan de l'Université de la Colombie-Britannique et Sandra Azocar de l'organisme Friends of Medicare. La présidente des Infirmières et infirmiers unis de l'Alberta, Heather Smith, animera la discussion.

Quoi : Assemblée publique sur l'assurance-médicaments Quand : le mercredi 22 novembre, de 18 h 30 à 20 h Où : Central Lions Recreation Centre, 11113 113rd Street, Edmonton Qui : Hassan Yussuff, président, Congrès du travail du Canada Dr Steve Morgan, professeur, Faculté de médecine, École de santé publique et de la population, Université de la Colombie-Britannique Sandra Azocar, directrice générale, Friends of Medicare Heather Smith, présidente, Infirmières et infirmiers unis de l'Alberta