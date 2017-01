RAPPEL/Avis aux médias : Infrastructure Canada

THUNDER BAY, ONTARIO--(Marketwired - 16 jan. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à une annonce importante en matière d'infrastructure, en présence de l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; de l'honorable Michael Gravelle, ministre du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario; et de Keith Hobbs, maire de Thunder Bay.

Date : Le lundi 16 janvier 2017 Heure : 10 h Lieu : Transit Administration and Maintenance Facility 570, chemin Fort William Thunder Bay (Ontario)