RAPPEL/Avis aux médias : Infrastructure Canada

GRANDE PRAIRIE, ALBERTA--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à une visite d'un centre de transport en commun en présence de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et du maire de Grande Prairie, Bill Given.

Date : le jeudi 19 janvier 2017 Heure : 16 h 45 Lieu : Centre des services de transport en commun 9505, 112 Street Grande Prairie (Alberta)

