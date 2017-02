RAPPEL/Avis aux médias : Infrastructure Canada

GANDER, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 13 fév. 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure au sujet de la nouvelle station de traitement des eaux usées de Gander en présence de Scott Simms, député de Coast of Bays-Central-Notre Dame, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et de Cyril Abbott, maire adjoint de Gander.

Date : Le lundi 13 février 2017 Heure : 13 h 30 Lieu : Hôtel de ville de Gander 100 Elizabeth Drive Gander (Terre-Neuve)

