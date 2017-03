RAPPEL/Avis aux médias : Infrastructure Canada

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec (Québec), l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, du maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, M. Jean-Luc Fortin, et du maire de Québec, M. Régis Labeaume.

Date : le mercredi 1er mars 2017 Heure : 13 h 30 Lieu : Hôtel de ville (Salle de conseil) 9336, avenue Royale Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec)

