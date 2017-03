RAPPEL/Avis aux médias : Infrastructure Canada

MISSION, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 3 mars 2017) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure au sujet d'un projet à venir visant l'amélioration de la sécurité de la route 7 à Mission, en présence de Jati Sidhu, député de Mission-Matsqui-Fraser Canyon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; et de Marc Dalton, député provincial de Maple Ridge-Mission, au nom de Todd Stone, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique.

Date : le vendredi 3 mars 2017 Heure : 9 h 30 (HNP) Lieu : Rue Chester, près de l'avenue Silverdale Mission (Colombie-Britannique)

Itinéraire :

En venant de l'ouest : prenez la route 7 jusqu'à l'avenue Silverdale et tournez à gauche à l'intersection. Suivez l'avenue Silverdale jusqu'à la rue Chester et tournez à droite. Des places de stationnement seront disponibles le long de la rue Chester.

En venant de l'est : prenez la route 7 jusqu'à la rue Nelson et tournez à droite. Tournez à gauche sur l'avenue Silverdale en direction de l'ouest, puis tournez à gauche sur la rue Chester. Des places de stationnement seront disponibles le long de la rue Chester.

Suivez-nous sur Twitter à @INFC_fra