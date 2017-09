RAPPEL/Avis aux médias-Journée du loisir culturel : Un mouvement citoyen présent partout

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 sept. 2017) - Vous êtes conviés à la Journée du loisir culturel au Centre d'archives de Montréal (BAnQ du Vieux-Montréal) qui réunira demain une centaine d'intervenants passionnés de loisir culturel et engagés dans la promotion de sa reconnaissance, de ses actions et de son développement. Les participants issus des milieux associatif, municipal, régional et scolaire partageront leurs contributions à l'offre d'activités culturelles et à l'accessibilité de celles-ci Partout et pour tous. L'événement s'inscrit dans des démarches entreprises afin d'obtenir une véritable reconnaissance de ces pratiques dans la nouvelle Politique québécoise de la culture en élaboration ainsi que dans le plan d'action qui en découlera.

DATE : Jeudi 28 septembre 2017 HORAIRE : 9 h 30 à 16 h ENDROIT : Centre d'archives de Montréal (BAnQ du Vieux-Montréal) 535 Avenue Viger E, Montréal, QC H2L 2P3

Pour confirmer votre présence : Conseil québécois du loisir 514 252-3132 poste 3624 ou sur place auprès de Joëlle Boulet.