RAPPEL/Avis aux médias : Kin Impact annonce l'ouverture officielle de son institut de Sherbrooke

MAGOG, QUÉBEC--(Marketwired - 21 nov. 2017) - Kin Impact, institut médico-athlétique en fonction depuis plus de deux ans à Magog a récemment ouvert un nouveau centre d'entraînement à Sherbrooke. Situé dans le Complexe de la Santé, le centre Kin Impact Sherbrooke donne accès à des services professionnels de haute qualité en entraînement fonctionnel privé et semi-privé en plus de la nutrition et la psychoéducation.

Pour souligner cette ouverture officielle, Kin Impact amassera des fonds pour la cause du Cancer de la Prostate de façon très originale. En effet, à la fin du mois de novembre, pour chaque dollar amassé, le gestionnaire Jonathan Nault fera un burpee et le propriétaire Pierre-Olivier Pinard fera un mètre d'escalade sur un des murs d'escalade infini disponibles chez Kin Impact Sherbrooke. Vous aurez l'opportunité de voir un échantillon du défi lors de la soirée d'ouverture. 1000$ donneront donc 1000 burpees et 1000m d'escalade. Un défi de taille !

Pour célébrer cette ouverture officielle, Kin Impact organise, dans son nouvel établissement de Sherbrooke, un événement festif, auquel sont conviés les médias à 17h30. Un léger goûter sera servi.

Le public sera accueilli ce même jour dès 18h00.

Événement : Ouverture officielle et défi Movember Lieu : Kin Impact Sherbrooke Complexe de la Santé 31-210 J.A. Bombardier, Sherbrooke J1L0H8 Quand : le 24 novembre 2017 Heure : 17h30 (pour les médias) 18h00 (pour le public)

Au sujet de Kin Impact

Kin Impact est une entreprise spécialisée qui œuvre dans le domaine de la kinésiologie depuis plus de 10 ans et qui se démarque par sa passion pour l'entraînement fonctionnel, la nutrition et la psychoéducation. Avec ses entraînements uniques en région du type semi-privés (Boomerang entraînement), Kin Impact s'est donné pour mission de participer activement à la transformation de ses clientes et clients. L'institut offre à sa clientèle les services haut de gamme des professionnels de la santé au Carrefour Santé Globale de Magog et au Complexe de la Santé à Sherbrooke.