RAPPEL/Avis aux médias : Le gouvernement du Canada fera une annonce visant à appuyer les Forces armées canadiennes et l'économie

MISSISSAUGA, ONTARIO--(Marketwired - 3 fév. 2017) - L'honnorable Navdeep Bains, ministre de Innovation, Sciences et Développement économique, au nom de l'honnorable Judy M. Foote, ministre de Services publics et Approvisionnement, fera une annonce importante concernant un appui à l'égard des Forces armées canadiennes et de l'économie local.

Date : 3 février 2017 Heure : 12h30 HNE Endroit : Magellan Aerospace Corporation 3160 Route Derry Est Mississauga, ON

