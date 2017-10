RAPPEL/Avis aux médias : Les hommes sans abri de Mission Bon Accueil partageront le repas de l'action de grâce avec les joueurs des Alouettes

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 oct. 2017) - Même si Mission Bon Accueil sert plus de 227 320 repas chaque année, c'est le souper de l'Action de grâce avec les Alouettes qui est toujours le plus apprécié des 350 sans abri qui visitent l'établissement. À nouveau cette année, les joueurs troqueront leurs uniformes de football pour des tabliers et serviront personnellement les repas aux plus démunis de Montréal. Pour beaucoup de ces hommes, partager ce repas spécial chez Mission Bon Accueil sera le début d'une transition vers une nouvelle vie active dans la communauté.

QUAND : Le 9 octobre de 19 h à 19 h 30 QUOI : Repas de l'Action de grâce de Mission Bon Accueil servis par les joueurs des Alouettes QUI : - Jean-Michel Paquette, directeur de la Mission des hommes chez Mission Bon Accueil - Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil - Joueurs des Alouettes (Samuel Giguère #35, Kyries Hebert #34, Nicolas Boulay #52 et Seydou Haidara #80) - Anthony Calvillo, entraîneur des quarts des Alouettes de Montréal - Catherine Raiche, directrice générale adjointe des opérations football pour les Alouettes de Montréal - Lorenzo Dellaforesta, aumônier des Alouettes de Montréal - Musique de Marc Mondelus OÙ : 1490, rue St-Antoine Ouest à Montréal

Pour visionner le touchant témoignage de Sam Giguère, visitez : youtube.com/watch?v=BoQ6fW1TVuI

À propos de Mission Bon Accueil

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd'hui la plus grande porte d'entrée pour venir en aide aux Montréalais les plus démunis. Une multitude de programmes sont offerts afin d'appuyer les itinérants, les jeunes mères, les familles et les jeunes. Mission Bon Accueil vise à leur redonner espoir par des actions concrètes et des solutions efficaces pour les aider à améliorer leur vie et à réintégrer la société.

