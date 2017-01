RAPPEL : Comportements sécuritaires à adopter sur la glace du fleuve Saint-Laurent

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) -

La Garde côtière canadienne, région du Centre et de l'Arctique, et le ministère de la Sécurité publique du Québec rappellent à la population qu'il peut être dangereux de s'aventurer sur la glace du fleuve Saint-Laurent. Le temps doux des derniers jours et les forts vents d'aujourd'hui ont fragilisé la banquise à plusieurs endroits entre Montréal et Québec et on remarque que la glace s'effrite. Nous recommandons donc de ne pas se rendre sur les glaces du fleuve.

De plus, il peut être dangereux de s'aventurer sur la glace lorsqu'un brise-glace ou un aéroglisseur est dans les environs. Des mouvements de glace peuvent en effet se produire et représenter un réel danger pour toute personne se trouvant dans la zone opérationnelle de ces navires. Il en va de même pour le matériel présent sur la glace.

La Garde côtière recommande donc fortement aux promeneurs, pêcheurs et motoneigistes de ne pas demeurer sur la glace lorsqu'ils aperçoivent des brise-glace dans les environs immédiats.

Les brise-glace de la Garde côtière sont reconnaissables à leur coque rouge ornée au centre d'une bande transversale blanche et à leur cheminée blanche arborant une feuille d'érable.

