RAPPEL/Des activistes marcheront jusqu'au parlement pour exiger la fermeture des abattoirs

Un convoi de protestation du Québec se joindra à Ottawa Animal Defense League d'Ottawa pour la Marche internationale pour la fermeture des abattoirs

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 16 juin 2017) - Des activistes du Québec et de l'Ontario forment une alliance interprovinciale représentant la dimension politique du mouvement, en pleine croissance, de la cause animale. Plus de vingt marches sont organisées en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Anita Krajnc, de Toronto Pig Save, dont la bataille juridique menée contre l'industrie de la viande a été couverte par les médias partout dans le monde, se joint à la Marche.

Marche vers le Parlement Date : Samedi, 17 juin Heure : 14 h Lieu : Monument canadien pour les droits de la personne, Ottawa; la Marche se terminera sur la Colline parlementaire

« Il n'y a pas de souffrance que nous infligeons aux animaux que nous n'infligeons pas aux humains », note Dr Étienne Harnad, professeur de psychologie et de sciences cognitives à l'Université du Québec à Montréal. « Mais la grande différence est que la souffrance que nous infligeons aux humains est perçue comme immorale par la plupart des personnes décentes et contrevient à la loi. Ce qui n'est pas le cas pour les animaux. La plupart d'entre nous sommes non seulement ignorants de leur agonie dans les abattoirs, mais soutenons et subventionnons celle-ci activement en tant que consommateurs. »

La Marche est organisée conjointement par Kebek Animal Rights Association (KARA) et Ottawa Animal Defense League (OADL), organisateur dynamique d'événements publics marquants sur les droits des animaux. Les médias suivants ont déjà rapporté des événements d'OADL : CTV News, CBC News, Radio- Canada, La Presse Gatineau, Le Droit Gatineau, Metro and the Sun.

Site Web : http://fermons-les-abattoirs-mtl.org/

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1420878314613157/

Vidéo promotionnelle : https://www.youtube.com/watch?v=NqM1tRjbb6E