RAPPEL/Saputo inc. : Résultats de l'exercice 2017

Saputo inc.

Conférence téléphonique et webdiffusion pour les analystes et les investisseurs institutionnels

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juin 2017) - Saputo inc. (TSX:SAP) - Une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs institutionnels, traitant des résultats de l'exercice 2017, aura lieu le jeudi 1er juin 2017, à 14 h 30 (heure avancée de l'Est).

La conférence débutera par une courte présentation, suivie d'une période de questions. Les conférenciers seront M. Lino A. Saputo, Jr., chef de la direction et vice-président du conseil d'administration, ainsi que M. Louis-Philippe Carrière, chef de la direction financière.

Pour participer à la conférence : 1-800-704-0878

Veuillez SVP signaler ce numéro cinq minutes avant le début de la conférence Pour écouter cet appel sur le Web : http://www.gowebcasting.com/8506





Enregistrement différé de la conférence

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 8 juin 2017, 23 h 59. De plus, la webdiffusion sera archivée sur le site Web de la Société.