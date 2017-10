RAPPEL : Stingray publiera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018 - L'heure d'appel modifiée à 09h00

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 30 oct. 2017) - Groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) publiera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre 2017, le jeudi 9 novembre 2017, avant l'ouverture des marchés financiers. La direction tiendra une téléconférence cette même journée, à 09h00, heure normale de l'Est.

Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)

Par téléphone : (877) 223-4471 ou (647) 788-4922

Sur le site Web : www.stingray.com (http://www.stingray.com/fr/investisseurs/rapports-financiers)

Téléconférence archivée

L'enregistrement de la téléconférence sera disponible deux heures après sa diffusion et jusqu'à minuit le 7 décembre 2017 en composant le (800) 585-8367 ou le (416) 621-4642, en entrant le mot de passe 95824159.

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 156 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Music Videos, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance 4K, Stingray Karaoke, NatureVision TV, Yokee Music, Festival 4K, Stingray Loud, Stingray Juicebox, Stingray Vibe, Stingray Retro, et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte actuellement près de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Israël, en Australie en Corée du Sud et à Singapour. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » lors de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez www.stingray.com.