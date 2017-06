Relier le Canada par l'aventure : L'équipe du Grand Portage de La Baie d'Hudson amorce sa tournée du Canada à Victoria, en Colombie-Britannique

La Baie d'Hudson recueille des fonds en appui à Sentier transcanadien afin d'achever le raccordement du Grand sentier, à l'occasion des célébrations du 150e anniversaire du Canada

C'est aujourd'hui que La Baie d'Hudson, le grand magasin emblématique du Canada, lance l'aventure estivale du Grand Portage, à Victoria, en Colombie-Britannique.

Cette journée, qui marque la première étape de l'expédition de 66 jours, a débuté par la rencontre des trois membres de l'équipe du Grand Portage à Clover Point Park, point de départ du Grand sentier. De là, l'équipe s'est rendue à l'arrière-port de Victoria, où l'ont rejointe Simon Whitfield, passionné du plein air et double médaillé olympique, Conlin McCabe, médaillé olympique et Adam Creek, athlète olympique et champion du Sentier transcanadien. Le groupe a passé une agréable matinée à pagayer avec le Fairway Gorge Paddling Club de Victoria. Plus tard dans la journée, les membres de l'équipe du Grand Portage se sont rendus à Vancouver, en Colombie-Britannique, où ils ont fait du portage dans les rues du centre-ville jusqu'au centre commercial CF Pacific Centre, le premier des dix arrêts de la tournée de célébrations dans les centres commerciaux Cadillac Fairview au pays.

« C'est le moment que nous attendions tous, celui d'envoyer nos aventuriers explorer notre vaste et magnifique pays en parcourant le Grand sentier », a affirmé Alison Coville, présidente de La Baie d'Hudson. « Nous sommes ravis de faire vivre à tous les Canadiens l'expérience du Grand Portage, de les sensibiliser au Grand sentier et de recueillir des fonds permettant d'en achever le raccordement. »

« Nous sommes reconnaissants à La Baie d'Hudson d'avoir accepté d'être notre partenaire en appui à Sentier transcanadien », a déclaré Valerie Pringle, coprésidente de la Fondation du Sentier Transcanadien. « La Baie d'Hudson aide ainsi à faire connaître le Grand sentier au public et à recueillir des fonds importants pour son raccordement, ce qui nous permet à notre tour d'honorer les milliers de bénévoles et de donateurs qui ont si généreusement appuyé ce projet emblématique canadien ».

Durant cette aventure estivale, tous les Canadiens sont invités à célébrer le 150e anniversaire du Canada à l'occasion de la tournée de célébrations du Grand Portage, organisée en partenariat avec Cadillac Fairview. Cette tournée offrira aux Canadiens l'occasion de participer aux festivités locales et d'appuyer le raccordement du Grand sentier, pour célébrer l'anniversaire de leur pays.

« Cadillac Fairview est fière d'agir à titre d'hôte officiel de la tournée de célébrations Grand Portage », a déclaré Sal Iacono, vice-président directeur de Cadillac Fairview. « En tant qu'entreprise canadienne fière de ses origines, nous ne pouvions rêver meilleur partenaire que La Baie d'Hudson, le plus ancien grand magasin du pays, pour célébrer cet important anniversaire du Canada. Nous sommes impatients de faire vivre cette expérience incroyable aux communautés partout au pays, dans certains centres commerciaux CF cet été ».

Entre juin et août 2017, la tournée de célébrations Grand Portage s'arrêtera dans les magasins La Baie d'Hudson de dix centres commerciaux Cadillac Fairview, dans huit villes au Canada.

Cette expérience immersive inclura une chasse au trésor sur le thème du Grand sentier, un espace photo avec un canot affichant les rayures emblématiques, un puits au trésor visant à recueillir des fonds et un salon avec écrans montrant des sections du Grand sentier. La principale attraction sera un chalet en bois rustique qui servira également de boutique temporaire où sera présentée la collection Grand Portage. Un pourcentage du produit net de la vente de chaque produit, dont le prix varie entre 4 $ et 119,99 $, servira à l'achèvement du Grand sentier.

En outre, des athlètes canadiens et des athlètes récipiendaires de la bourse HBC se rendront dans les magasins La Baie d'Hudson pour y rencontrer les clients. Les clients qui se seront déjà procuré une minipagaie souvenir au prix de 20 $ pourront les faire autographier par les athlètes dans les principales villes du pays.

La tournée de célébrations s'arrêtera dans les centres commerciaux suivants :

Vancouver : CF Pacific Centre et CF Richmond Centre

Calgary : CF Chinook Centre

Winnipeg : CF Polo Park

Toronto : CF Sherway Gardens et CF Toronto Eaton Centre

Hamilton : CF Lime Ridge

London : CF Masonville Place

Laval : CF Carrefour Laval

Ottawa : CF Rideau Centre

Le 2 mars 2017, La Baie d'Hudson s'est engagée à recueillir un million de dollars pour contribuer au raccordement du Grand sentier, le plus long sentier récréatif au monde. À la fois une campagne de financement et une invitation à tous les Canadiens à explorer leur pays, le programme Grand Portage comprend la présentation d'une collection d'articles commémoratifs, dont la vente servira à amasser des fonds, et la traversée du pays par l'équipe du Grand Portage. L'aventure de cette dernière se terminera par une célébration spéciale à Ottawa, le 26 août 2017.

On peut suivre les aventures de l'équipe du Grand Portage @hudsonsbay sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat en utilisant le mot-clic officiel du programme #HBGrandPortage. Pour obtenir l'horaire complet et les précisions sur la tournée de célébrations ou faire un don pour contribuer à l'achèvement du Grand sentier, veuillez visiter hbgrandportage.ca.

À PROPOS DE LA COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 90 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Pour la toute première fois depuis sa fondation, La Baie d'Hudson proposera son concept de vente au détail à l'extérieur du Canada, avec l'ouverture en 2017 de 10 magasins aux Pays-Bas et d'un magasin en ligne à hudsonsbay.nl. Cette expansion permettra d'introduire sur le marché néerlandais une expérience de magasinage nouvelle et emballante. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

LE GRAND SENTIER PAR SENTIER TRANSCANADIEN

Tout a commencé en 1992 par le rêve de créer un sentier qui serait un cadeau des Canadiens aux Canadiens. Depuis, Sentier transcanadien, un organisme sans but lucratif, travaille avec des donateurs, des partenaires, les gouvernements, des propriétaires fonciers et des bénévoles pour créer un sentier épique offrant un vaste éventail d'expériences sur voie verte, voie navigable et route. L'objectif de l'organisme est d'achever le Grand sentier pour les célébrations du 150e anniversaire du Canada en 2017 et pour les générations à venir de Canadiens plus heureux et en meilleure santé. Chaque province et territoire accueille sa propre parcelle du Grand sentier, lequel est détenu et exploité à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, visitez Le Grand sentier.

À PROPOS DE CADILLAC FAIRVIEW

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, immeubles de bureaux et immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le RREO, un investisseur international diversifié et qui administre les rentes de plus de 300 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à plus de 28 milliards de dollars, compte plus de 38 millions de pieds carrés de superficie locative dans 67 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, la Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

