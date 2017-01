Remise à neuf pour un théâtre de Québec

Le gouvernement du Canada soutient la rénovation du Théâtre Périscope

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui de 1 372 700 dollars au Théâtre Périscope pour la mise aux normes de son bâtiment. Le ministre Duclos a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Cette somme, que le gouvernement du Canada accorde par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra à l'organisme de rénover et de réaménager ses espaces de diffusion afin d'améliorer le déroulement de ses opérations.

Citations

« Les travaux majeurs qu'entreprendra le Théâtre Périscope permettront d'en faire un lieu de diffusion sécuritaire, polyvalent et moderne. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir cet important projet de réfection qui rehaussera certainement l'expérience des créateurs, des artistes et des amateurs de théâtre de Québec. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Depuis plus de 30 ans, le Théâtre Périscope soutient les compagnies de théâtre de Québec dans leurs démarches créatives. Il met à leur disposition ses salles de répétition, diffuse leurs œuvres et contribue à leur notoriété en travaillant au développement des publics. Notre gouvernement est ravi d'aider le Théâtre Périscope à poursuivre sa mission dans les meilleures conditions possible. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec

« Le Périscope occupe une place névralgique dans la création théâtrale de la ville et de la province de Québec. Pour demeurer un théâtre d'avant-garde et continuer d'offrir des services de qualité aux compagnies de théâtre professionnelles, le Périscope a aujourd'hui la chance de pouvoir compter sur le soutien de Patrimoine canadien pour entreprendre des travaux majeurs de mises aux normes du bâtiment. Ces travaux, essentiels pour le Périscope, contribueront non seulement à la pérennité du bâtiment, mais également à la réalisation de sa mission. »

- Mme Marie-Ève Dumont, directrice générale, Théâtre Périscope

Les faits en bref

Fondé en 1985, le Théâtre Périscope est un lieu de diffusion spécialisé en théâtre de création. Situé au cœur de l'arrondissement La Cité-Limoilou, il propose une offre variée d'œuvres professionnelles présentées par des compagnies émergentes et reconnues, de Québec et d'ailleurs.

Les travaux prévus visent, entre autres, l'installation ou la réparation des systèmes de ventilation, de chauffage, de plomberie et de protection des incendies. Ces changements permettront d'assurer la sécurité, la salubrité et l'efficacité énergétique du bâtiment.

L'enveloppe extérieure et la structure du bâtiment seront également rénovées. L'amélioration de l'insonorisation des salles rendra possible la présentation simultanée de deux spectacles.

Cette remise en état garantira un meilleur fonctionnement général du Théâtre Périscope. Le public jouira d'une programmation bonifiée et d'un environnement plus confortable alors que les créateurs profiteront de lieux de répétition et de diffusion modernisés.

