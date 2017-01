Remise en forme : 5 résolutions du Nouvel An à appliquer toute l'année pour maintenir sa motivation !

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 3 jan. 2017) - La nouvelle année est synonyme de bonnes résolutions pour bien des Québécois, alors que les centres de conditionnement physique Énergie Cardio, le plus grand réseau de franchises dans le secteur au Québec, sont pris d'assaut par un grand nombre de personnes motivées à se remettre en forme après les abus des fêtes.

« Le début de l'année est un excellent moment pour débuter un programme de mise ou de remise en forme, expliquent les nouvelles propriétaires de la bannière Énergie Cardio, Claire Tremblay et Eveline Canape. La motivation à l'entraînement demeure un enjeu pour atteindre ses objectifs. Nous vous proposons des résolutions éprouvées à intégrer dès les premiers jours de l'année, pour faire face aux fluctuations de motivation et vous rendre fiers des résultats obtenus. »

Les 5 résolutions à appliquer toute l'année :

S'écouter : il est impératif de se connaître et de s'engager envers un objectif précis. Celui-ci vous poussera à vous entraîner efficacement chaque semaine. Prenez le temps d'identifier vos besoins du moment puis l'évolution de vos attentes.

Sentir le plaisir : le plaisir est une condition essentielle à l'assiduité et à la continuité d'une activité physique. Trouvez vos types d'exercices préférés et analysez pourquoi cet exercice vous plaît tant, comment vous vous sentez en le performant. Pour plusieurs, l'entraînement avec un ami ou un entraîneur est synonyme d'assiduité et donc de succès !

S'informer : plus vous vous intéresserez aux principes et méthodes d'entraînement, plus votre motivation grandira. Cette curiosité d'essayer un nouvel exercice, un nouvel appareil, une nouvelle méthode solidifiera votre plaisir à l'entraînement.

Ne pas modifier les plages horaires dédiées à l'entraînement, qui doivent être une priorité non-négociable (dans le doute, revisitez votre motivation réelle). Planifiez vos entraînements à votre horaire comme vous le feriez d'un rendez-vous chez le médecin. Accordez-y la même importance - c'est pour votre bien le plus précieux, votre santé !

Apprécier sa progression : notez et partagez la progression de chacun de vos entraînements. Le sentiment de compétence est un puissant moteur. Chaque fois que l'on réussit à atteindre un objectif à court terme, notre engagement envers celui à long terme augmente. Plusieurs petits succès mènent vers de grandes réussites!

Pour convenir d'une entrevue avec Claire Tremblay, présidente d'Énergie Cardio, kinésiologue et propriétaire de trois franchises Énergie Cardio ou Eveline Canape, vice-présidente d'Énergie Cardio et éducatrice physique, veuillez communiquer avec :