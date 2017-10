RenalGuard Solutions nomme Andrew Halpert au poste de directeur de la technologie

MILFORD, MA--(Marketwired - 18 octobre 2017) - RenalGuard Solutions, Inc., un fabricant d'appareils médicaux axé sur des technologies innovantes pour les marchés cardiaque et vasculaire, a annoncé aujourd'hui la promotion d'Andrew Halpert au poste de directeur de la technologie.

" Andrew Halpert a joué un rôle crucial dans le succès du développement et de la commercialisation à l'étranger du système RenalGuard®, notre technologie innovante conçue pour protéger les patients subissant des interventions cardiovasculaires en raison d'une insuffisance rénale aiguë ", a déclaré Jim Dillon, président-directeur général de RenalGuard. " Les contributions qu'il a apportées à la société ont été significatives pour l'ensemble de nos activités. Andy a non seulement participé au développement du prototype initial du système RenalGuard mais, depuis 2006, il dirige également l'avancement de son développement clinique et son introduction sur le marché international, où l'adoption de RenalGuard connaît une croissance rapide. Au poste de directeur de la technologie, ses fonctions impliqueront une attention encore plus soutenue au développement de notre plateforme technologique, de nos produits et de nos propriétés intellectuelles, ainsi que leur développement clinique et leur approbation par les autorités réglementaires à travers le monde. "

" Cela a été passionnant d'œuvrer à l'introduction du système RenalGuard auprès des patients et des médecins ", a commenté M. Halpert. " J'attends avec impatience la conclusion de notre étude pivot aux États-Unis au cours des prochains mois, ainsi que l'achèvement de notre demande d'approbation réglementaire en 2018, parallèlement à la poursuite du développement de cette plateforme technologique. Des preuves cliniques indéniables montrent l'immense avantage apporté par RenalGuard pour protéger les patients subissant des interventions cardiovasculaires en raison d'une insuffisance rénale aiguë induite par des produits de contraste et contre le risque de décès, de dialyses et d'événements cardiovasculaires indésirables graves. "

Andrew Halpert a rejoint l'équipe de RenalGuard Solutions en 2006, et possède plus de 17 années d'expérience au sein de la communauté médicale. Avant de rejoindre RenalGuard Solutions, il a travaillé pour Coridea, un incubateur d'appareils médicaux, où il a développé plusieurs nouveaux produits médicaux, notamment le prototype initial du système RenalGuard. Plus récemment, il occupait le poste de président chez RenalGuard.

À propos de RenalGuard Solutions, Inc.

RenalGuard Solutions, Inc. est un fabricant d'appareils médicaux axé sur des technologies innovantes pour les marchés cardiaque et vasculaire. RenalGuard®, le produit phare de la société, est conçu pour protéger les patients contre l'insuffisance rénale aiguë (IRA), y compris l'IRA induite par des produits de contraste. Plusieurs études sponsorisées par des chercheurs en Europe ont démontré l'efficacité de RenalGuard en termes de prévention de l'IRA induite par des produits de contraste chez les patients à risque. RenalGuard porte le marquage CE et est vendu en Europe, ainsi que dans certains pays à travers le monde, via un réseau de distributeurs. L'étude pivot CIN-RG RenalGuard est en cours aux États-Unis dans le but de soutenir le dépôt prévu d'une demande d'approbation avant commercialisation auprès de la Food and Drug Administration en 2018. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de la société à l'adresse http://www.renalguard.com.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/10/17/11G146628/Images/MultimediaAsset1-789855434.jpg