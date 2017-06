Rencontre des ministres responsables de la francophonie canadienne dans le cadre du 150e anniversaire de la confédération

GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 23 juin 2017) - 22e Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la francophonie canadienne ont conclu deux jours de travail au cours desquels ils ont discuté d'enjeux importants pour les communautés francophones et acadiennes, notamment l'accès aux services de justice en français et l'amélioration des services gouvernementaux en français.

Pour la première fois depuis sa création en 1994, cette rencontre annuelle était organisée par le gouvernement du Canada. La rencontre a été coprésidée par l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, et par l'honorable John Streicker, ministre responsable de la Direction des services en français au gouvernement du Yukon.

« Nos deux langues officielles sont au cœur de ce que nous sommes. Alors que nous célébrons Canada 150, nous avons une excellente occasion de montrer que la francophonie canadienne est plus dynamique que jamais », a affirmé l'honorable Mélanie Joly. « C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fier d'accueillir la Conférence de 2017 ici même dans la région de la capitale du Canada. De plus, cette conférence permet aux différents ordres de gouvernement de se rassembler afin de mettre en valeur la force de nos communautés francophones dans l'ensemble du pays, et de prendre des mesures concrètes pour veiller à leur vitalité au cours des 150 prochaines années et au-delà. »

« Je suis fort satisfait des progrès que nous avons accomplis ensemble encore cette année sur des dossiers importants », a souligné l'honorable John Streicker. « Nous avons travaillé avec enthousiasme à identifier des actions concrètes pour nous assurer que nos communautés francophones et acadiennes demeurent dynamiques et continuent, comme elles l'ont toujours fait, de contribuer à la prospérité de chaque province et territoire. »

Dans cet esprit, les ministres présents se sont entendus pour offrir progressivement davantage de services gouvernementaux en français au grand public, un facteur déterminant pour la vitalité des communautés francophones et acadiennes. Les ministres présenteront leurs réalisations cumulatives à leur rencontre annuelle de 2021.

En matière d'accès à la justice, les ministres ont convenu d'examiner, avec le ministre responsable de la justice dans leur juridiction, les mesures à prendre afin de permettre et de faciliter l'usage du français pour les affaires qui relèvent du droit de la famille. Ils souhaitent partager les résultats de cet examen lors de leur prochaine rencontre annuelle afin d'élaborer des pistes de solution.

Les ministres ont convenu de poursuivre le dialogue et la collaboration établis avec leurs collègues responsables de l'immigration lors du Forum sur l'immigration francophone tenu à Moncton en mars 2017 afin d'assurer la mise en œuvre des recommandations de ce Forum, notamment la tenue d'un deuxième forum intergouvernemental et d'un symposium avec le milieu communautaire.

Les ministres ont également poursuivi leurs discussions sur un autre dossier déjà bien engagé, le projet de Corridor patrimonial, culturel et touristique francophone, un legs du 150e qui contribuera au rayonnement des communautés francophones et acadiennes à travers le pays.

La Conférence a aussi accueilli cette année l'auteure Kim Thúy, qui a partagé son expérience de personne réfugiée qui a adopté le français en arrivant au Canada pour ensuite rayonner à l'international avec des romans écrits dans sa langue d'adoption.

Le gouvernement du Nunavut sera l'hôte de la prochaine Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne qui aura lieu les 20 et 21 juin 2018 à Iqaluit.

La Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, créée en 1994, est le seul forum intergouvernemental qui regroupe les ministres responsables de la francophonie canadienne. La Conférence travaille pour une francophonie ouverte, dynamique et diversifiée qui contribue et participe pleinement à l'essor de la société canadienne. Consultez le site Internet de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne à www.cmfc-mccf.ca.