Rénovation d'un centre communautaire du quartier Saint-Léonard de Montréal au bénéfice des citoyens des environs

Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire de la Fabrique de la Paroisse de Sainte Angèle

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Nicola Di Iorio, député de Saint-Léonard-Saint-Michel, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle se voyait accorder une aide financière de 37 437 $, sous forme de contribution non remboursable, pour rénover son centre communautaire.

La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle, un organisme à but non lucratif, administre le centre communautaire adjacent à l'église Sainte-Angèle, située dans le quartier Saint-Léonard. Le centre dispose d'une salle pouvant accueillir 180 personnes et de cinq plus petites salles où se tiennent différentes activités, telles que des repas communautaires et des rassemblements de familles. Les salles sont également utilisées pour les pratiques hebdomadaires de la chorale et le grand bazar annuel organisé par la population, au mois d'octobre. La Société Saint-Vincent de Paul se sert aussi des locaux pour entreposer et distribuer des paniers de nourriture pour les gens dans le besoin de l'arrondissement Saint-Léonard.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront à la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle de réparer la toiture, de remplacer certaines fenêtres, de changer les charnières des portes principales, ainsi que de remplacer le système de chauffage et d'éclairage.

« Des infrastructures comme le centre communautaire de la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle sont des lieux de rassemblement par excellence. Aujourd'hui, comme il y a 150 ans, aller à la rencontre de l'autre contribue à forger des communautés fortes. L'appui financier que nous accordons à nos collectivités démontre clairement l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser une croissance durable et la prospérité au Canada. »

Nicola Di Iorio, député de Saint-Léonard-Saint-Michel

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de compter sur l'appui de DEC afin de moderniser les installations de notre centre communautaire. Les travaux rendront les lieux plus confortables et sécuritaires pour l'ensemble de la communauté. »

Yohann Leroux, curé et président de la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

