Représentation des employés syndiqués de la Banque Laurentienne

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 nov. 2017) - La Banque a été informée par le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) que ce dernier avait reçu une requête d'un groupe d'employés visant à révoquer l'accréditation syndicale du local SEPB 434 couvrant tous les employés syndiqués de la Banque Laurentienne (TSX:LB). Ces employés travaillent principalement au sein des succursales de la province de Québec, ainsi que, pour certains d'entre eux, dans les bureaux corporatifs de Montréal.

Aussi, conformément à la législation applicable, un agent du CCRI a été désigné pour superviser les prochaines étapes du dossier.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

