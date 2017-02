Ressources Cartier annonce un financement accréditif de 3 024 000 $ CA

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 16 fév. 2017) - Ressources Cartier Inc. (TSX CROISSANCE:ECR) (« Cartier » ou la « société ») est heureuse d'annoncer la signature d'une convention avec Paradigm Capital Inc. (le « placeur pour compte ») aux termes de laquelle le placeur pour compte a convenu de déployer ses meilleurs efforts pour vendre, sur une base de placement privé, jusqu'à concurrence de 11 200 000 actions ordinaires accréditives de la société (les « actions accréditives ») à un prix de 0,27 $ CA par action accréditive, pour un produit total brut pouvant aller jusqu'à 3 024 000 $ (le « placement »). Le placeur pour compte s'est également vu accorder une option de vendre un nombre d'actions accréditives additionnelles jusqu'à 15 % du nombre d'actions susceptibles d'être émises dans le cadre du placement. Cette option pourra être exercée, en tout ou en partie, en tout temps dans les 48 heures précédant la clôture du placement.

Cartier est également heureuse d'annoncer que, conformément à la convention de droits de l'investisseur entre Cartier et Mines Agnico Eagles Limitée (« Agnico Eagle »), Agnico Eagle a indiqué son intention de participer au placement en vue de maintenir sa participation de 19,97 % dans Cartier après avoir donné effet au placement.

La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers le 7 mars 2017 et est assujettie à la finalisation de la documentation formelle et à la réception des approbations réglementaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

La société a l'intention d'utiliser le produit brut du placement en « frais d'exploration au Canada » (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) sur des claims miniers de la société situés au Québec. La société acceptera de renoncer à ces frais d'exploration au Canada avec une date effective d'au plus tard le 31 décembre 2017.

Mise en garde

Ni la TSX Venture Exchange, ni le fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'est responsable de la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs: Certains énoncés dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. En faisant des énoncés prospectifs dans le présent communiqué, la société a appliqué certains facteurs et hypothèses qui reposent sur ses croyances actuelles ainsi que sur des présomptions et renseignements actuellement disponibles. Bien que la société considère ces hypothèses raisonnables sur la base des renseignements actuellement disponibles, elles peuvent s'avérer incorrectes et les énoncés prospectifs dans le présent communiqué sont soumis à nombreux risques, incertitudes et autres facteurs pouvant faire en sorte que des résultats futurs diffèrent de manière importante de ceux exprimés ou sous-jacents auxdits énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque incluent, entre autres, les questions identifiées dans ses documents d'information continue, y compris dans son plus récent rapport de gestion. Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment à des énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention, et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si légalement requis.