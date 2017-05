Ressources Cartier clôture un placement privé par prise ferme de 6 millions de $

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 30 mai 2017) -

NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS.

Ressources Cartier Inc. (« Cartier » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ECR) est heureuse d'annoncer aujourd'hui la clôture de son placement privé par voie de prise ferme préalablement annoncé (le « placement ») pour un produit brut total de 6 007 500 $. Un total de 22 250 000 actions ordinaires de la Société (les « actions offertes ») ont été émises au prix de 0,27 $ par action offerte. Le placement a été complété par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Genuity Corp. et incluant Paradigm Capital Inc. Toutes les références monétaires sont en dollars canadiens.

Le produit net tiré du placement sera utilisé pour financer de nouvelles activités d'exploration sur les propriétés de la Société Mine Chimo, Wilson, Benoist et Fenton et pour son fonds de roulement.

« La société est très heureuse d'avoir organisé ce placement avec un groupe institutionnel d'élite dont l'investisseur de premier plan JP Morgan Asset Management UK », a déclaré Philippe Cloutier, président et chef de la direction de Cartier.

Les actions offertes seront assujetties à une période de détention de quatre mois et un jour échéant le 1er octobre 2017. Le placement demeure assujetti à l'approbation finale par la Bourse de croissance TSX.

Dans le cadre du placement, les preneurs fermes ont reçu une commission égale à 6 % du produit brut du placement et 1 335 000 options de rémunération non transférables. Chaque option de rémunération peut être exercée en une (1) action ordinaire de la Société au prix de 0,27 $ jusqu'au 30 novembre 2018.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres décrits aux présentes aux États-Unis. Les titres décrits aux présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne américaine sans le bénéfice d'une dispense d'enregistrement aux termes de cette loi.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc. détient un portefeuille de projets d'exploration aurifère au stade avancé situé dans la ceinture de roches vertes d'Abitibi, au Québec - une des régions minières les plus prolifiques au monde. Le 6 avril 2017, le conseil d'administration a approuvé un programme de forage de 50 000 mètres qui s'échelonnera sur les quinze prochains mois. Ces travaux auront pour but d'explorer les extensions latérales et en profondeur des zones connues de minéralisation à haute teneur en or afin d'accroître les dimensions des gîtes de quatre des projets de la Société, soit : Mine Chimo, Wilson, Benoist et Fenton afin de faire progresser ces actifs vers les nouvelles estimations de ressources.

Des informations supplémentaires au sujet de Ressources Cartier Inc. sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com sous le profil de la société et à son site Web à www.ressourcescartier.com.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué. La Bourse de croissance TSX n'a en aucun cas approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs - Certains renseignements énoncés dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs. En général, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend », « est prévu », « planifié », « estimations » « prévoit », « anticipe », « croit » ou des variations de tels mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » se produire ou des variations négatives de celles-ci. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent au contrôle de la Société, ce qui pourrait entraîner une différence importante entre les résultats, les performances ou les réalisations de la Société en fonction des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou impliqué par ces déclarations. Ces risques comprennent, sans limitation, les risques liés à un échec de l'obtention d'un financement adéquat en temps opportun et à des conditions acceptables, les risques politiques et réglementaires associés aux activités minières et d'exploration, y compris la réglementation environnementale, les risques et les incertitudes liés à l'interprétation du forage et de l'échantillonnage, les risques liés à l'incertitude quant à l'estimation du coût et du temps et les retards, coûts et dépenses imprévus, les risques liés aux fluctuations des prix des métaux, le marché aurifère et d'autres risques et incertitudes liés aux perspectives, aux propriétés et aux activités de la Société détaillés ailleurs dans le dossier d'information continue de la Société. Bien que la Société croie que ses attentes soient fondées sur des hypothèses raisonnables et a tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que des actions, des événements ou des résultats ne se réalisent pas comme prévu et on ne devrait pas se fier à des énoncés prospectifs.