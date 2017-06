Ressources & Energie Squatex Inc. : Nouvelle entente de partenariat avec l'INRS/CRSNG et adoption d'un plan d'option d'achat d'actions

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 8 juin 2017) - La direction de Ressources et Énergie Squatex Inc. (CSE:SQX)(CSE:SQX.CN)(CNSX:SQX) (Squatex) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une nouvelle entente de recherche et de partenariat avec l'institut national de recherche scientifique (INRS-ETE) et le conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Cet entente s'inscrit dans la continuité d'un programme de développement que Squatex a amorcé en 2015 avec l'INRS. Ces travaux seront nécessaires au développement et à l'amélioration d'une méthodologie d'analyse de la porosité de carottes de forage par imagerie numérique tridimensionnelle (tomodensitométrie). Les données ainsi obtenues sur les propriétés pétrophysiques de la roche nous permettront de connaitre plus rapidement et de façon plus précise les réservoirs carbonatés conventionnels hétérogènes tels que ceux rencontrés à Massé.

M. Jean-Claude Caron, Président Exécutif et Chef de la direction de Squatex commente: «Squatex est une entreprise d'avant-garde qui sort une fois de plus des sentiers battus et je crois que des partenariats universitaires et industriels comme celui-ci sont primordiaux pour le développement de l'industrie pétrolière et gazière au Québec.»

Squatex annonce également l'adoption le 5 juin 2017 par le conseil d'administration d'un plan d'option d'achat d'actions (Le plan) et l'attribution, le 6 juin 2017, de 1 million d'options à certains administrateurs. Le prix a été fixé à 0,35 $ par action et l'échéance de ces options a été établie au 5 juin 2022. Ces options seront acquises de façon échelonnée sur une période de un an.

A propos de Ressources & Énergie Squatex Inc.

Squatex est une société d'exploration pétrolière et gazière junior qui a été créé en 2001 dont l'activité principale est d'effectuer des travaux et des études visant à l'évaluation et le développement du potentiel pétrolier et gazier de son territoire de 656 093 hectares sous permis d'exploration au Québec. Squatex détient 224 933 ha (70 % Net) de permis d'exploration dans les Basses-Terres du Saint-Laurent ainsi que 431 160 ha (70 % Net) de permis dans le Bas-Saint-Laurent.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, les déclarations concernant les plans futurs, les coûts, les objectifs ou le rendement de Squatex, ou les hypothèses sous-jacentes à l'un ou l'autre de ces éléments. Les informations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement ou de résultats futurs, et ne sont pas nécessairement des indications exactes de l'atteinte d'un tel rendement ou de tels résultats ni du moment de l'atteinte d'un tel rendement ou de tels résultats. Rien ne garantit que les événements prévus dans les informations prospectives se produiront ou se réaliseront, y compris le développement des propriétés de Squatex, ou s'ils se réalisent, les avantages que Squatex en tirera. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles au moment où elles sont formulées et/ou sur la bonne foi de la direction à l'égard d'événements futurs, et elles sont assujetties à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Squatex. Les événements ou les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les informations prospectives. Squatex n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser toute information prospective contenue dans le présent communiqué de presse pour tenir compte d'informations, d'événements ou de circonstances ultérieurs, ni autrement, et elle ne s'engage d'aucune façon à le faire, à moins d'y être tenue par les lois applicables.