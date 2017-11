Ressources et Energie Squatex Inc répond sur son site internet à Monsieur Marc Durand relativement à l'article du Devoir du 14 novembre 2017

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 22 nov. 2017) - La direction de Ressources et Énergie Squatex Inc. -(CSE:SQX)(CSE:SQX.CN)(CNSX:SQX) a exprimé publiquement sur son site internet (www.squatex.com) son désaccord suite à un article paru récemment dans le Devoir du 14 novembre 2017 (http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/512898/aurons-nous-droit-a-un-changement-dans-le-dossier-des-hydrocarbures).

Squatex a investi et exploré depuis 2001 dans le Bas-Saint-Laurent, ce qui a permis une première découverte d'un gisement important d'hydrocarbures dans des réservoirs conventionnels dans les roches d'age Silurien avec son équipe d'experts Québécois. La direction de Squatex qui a le souci que les bonnes informations parviennent à la population veut réaffirmer l'existence d'hydrocarbures conventionnels au Québec.

A propos de Ressources & Énergie Squatex Inc.

Ressources & Énergie Squatex Inc. est une société d'exploration pétrolière et gazière junior qui a été créé en 2001 et incorporée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés le 12 avril 2002, dont le siège social est au 7055, Boul. Taschereau, bureau 500, Brossard (Québec) J4Z 1A7. L'activité principale de la société est, en tant qu'opérateur, d'effectuer des travaux et des études visant à l'évaluation et le plein développement du potentiel pétrolier et gazier d'un territoire de 656,093 hectares sous permis d'exploration au Québec. Squatex détient 224 933 ha de permis d'exploration dans les Basses-Terres du Saint-Laurent et dans 431 160 ha de permis dans le Bas-Saint-Laurent (70% NET).

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Squatex et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Squatex. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Squatex ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés. Squatex décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

SOURCE Ressource et énergie Squatex