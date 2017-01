Ressources Nippon Dragon utilisera les outils d'intelligence artificielle de DIAGNOS afin d'optimiser l'exploration de ses propriétés Rocmec1 et Denain

BROSSARD, QUEBEC--(Marketwired - 26 jan. 2017) - DIAGNOS Inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), un chef de file dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et des techniques avancées d'extraction de connaissances (Data Mining), annonce aujourd'hui la signature d'une entente pour l'utilisation du système CARDS (Computer Aided Resource Detection Software) afin de générer des cibles aurifères sur les propriétés Rocmec1 et Denain appartenant à Ressources Nippon Dragon (« Nippon Dragon ») (TSX CROISSANCE:NIP). L'entente est d'une valeur de 70 000 $ et les résultats serviront de guide pour les futures activités de forage de Nippon Dragon.

«L'utilisation de l'intelligence artificielle (« IA ») se répand rapidement dans toutes les sphères de nos vies et le secteur de l'exploration minière a définitivement besoin de nouveaux outils performants pour optimiser l'usage de ses capitaux et faire la découverte de nouveaux gisements. Le peu de nouvelles découvertes dans le monde minier est inquiétant . En 2016, Google, Facebook, Microsoft, IBM nous ont exposés à l'IA. DIAGNOS utilise et perfectionne l'intelligence artificielle depuis 2000 et se positionne comme l'un des pionniers dans cette industrie », a déclaré M. Michel Fontaine, Vice-président, Division minière de DIAGNOS.

«Les rapports aideront Nippon Dragon à mieux comprendre les gisements et nous permettront surtout d'accroître les ressources connues et de fournir des cibles spécifiques pour l'exploration futur. Les nouvelles technologies minières telles que CARDS de DIAGNOS et la méthode d'extraction par fragmentation thermique de Nippon Dragon permettent de se démarquer et de réaliser des économies significatives », a déclaré Donald Brisebois, président et chef de la direction de Nippon.

À propos de CARDS

DIAGNOS aide les entreprises d'exploration dans l'identification de cibles minérales en utilisant sa technologie CARDS, qui rend possible l'identification de sites ayant la même signature que les occurrences minéralisées connues. DIAGNOS utilise sa technologie propriétaire pour analyser les données géologiques, géophysiques et géochimiques afin de permettre l'identification de cibles dissimulées dans la grande quantité de données de ses clients.

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique (TSX CROISSANCE:ADK) qui a pour mission de commercialiser des technologies combinant la formation d'images contextuelles et l'exploration de données traditionnelles améliorant de ce fait les processus décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des services et des solutions dans une série de domaines comprenant les soins de santé (CARA) et les ressources naturelles (CARDS). DIAGNOS a créé une équipe scientifique de haut niveau composée de titulaires de maîtrise et de doctorat en intelligence artificielle, en mathématiques, en imagerie et en géologie.

