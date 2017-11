Ressources Quinto débute les forages sur le projet aurifère Campo Largo

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 21 nov. 2017) - Ressources Quinto inc. (TSX CROISSANCE:QIT) (« Quinto » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer le début d'un programme de forage sur le projet aurifère Campo Largo au Brésil. La Société peut acquérir une participation allant jusqu'à 100% dans le projet sur une période de six ans, ou avant ce délai. Durant la période de l'option, Quinto sera le gérant des travaux.

Ce programme de forage initial consiste d'au moins trois forages à faible profondeur pour un total de 300 mètres. L'objectif est de vérifier les résultats historiques obtenus préalablement dans ce secteur.

« Avant d'investir des fonds plus importants dans ce projet, nous devons valider les résultats historiques, a déclaré Michael Curtis, président et chef de la direction de Quinto. Si les résultats de forage s'avéraient positifs, nous serons prêts à investir dans la prochaine phase de travaux d'exploration. Nous avons hâte de commencer les travaux sur ce projet aurifère que nous croyons être prometteur. »

La Société annonce également qu'un octroi de 1 000 000 d'options d'achat d'actions a été consenti aux administrateurs en vertu du régime d'options d'achat d'actions. Chaque option d'achat d'action peut être exercée à un prix de 0,10 $ sur une période de cinq ans suivant la date de l'octroi.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par William H. Bird, Ph.D., P.Geo., une personne qualifiée telle que définie par la norme NI 43-101.

À propos de Quinto

Ressources Quinto inc. (TSX CROISSANCE:QIT) est une société d'exploration aurifère canadienne. Elle possède une option d'acquérir une participation de 100% dans le projet aurifère Campo Largo au Brésil et détient une participation de 5% dans la propriété Monster Lake (IAMGOLD: 50%/TomaGold: 45%) au Québec, Canada.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Les énoncés faits au présent communiqué qui ne sont pas historiques sont des « énoncés de nature prospective » et le lecteur est avisé que de tels énoncés ne sont pas des garanties de leur réalisation dans le futur et que les développements et résultats actuels peuvent varier de façon matérielle de ceux-ci dans ces « énoncés de nature prospective ».