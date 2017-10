Ressources Robex : début des forages à la mine de Nampala

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 19 oct. 2017) - Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:RBX)(FRANCFORT:RB4) est heureuse d'annoncer à la fois le début des forages à la mine de Nampala, la progression de la capacité de son usine ainsi qu'une autre augmentation des ventes d'or au cours du troisième trimestre de 2017.

16 525 mètres de forages sont prévus au cours des trois derniers mois de l'année 2017 (octobre à décembre 2017), pour l'essentiel à proximité de la fosse principale de la mine de Nampala, au Mali. Avec cette campagne de forages, Robex va tester les extensions des zones minéralisées de la fosse de Nampala, confirmer et si possible prolonger les valeurs aurifères préalablement identifiées dans les zones avoisinantes à la fosse ainsi que tenter de confirmer la présence de ressources minérales supplémentaires qui pourraient entrer directement dans le plan minier actuel afin d'augmenter la durée de vie de la mine.

La campagne de forage testera cinq zones différentes :1) au sud et à l'ouest de la fosse principale dans le but de confirmer le prolongement des zones minéralisées connues, 2) dans la fosse en exploitation afin de délimiter et tester l'homogénéité des zones économiques et finalement, 3) à l'est et sur le prolongement du corridor minéralisée au sud afin de définir des zones pouvant potentiellement augmenter les ressources de la zone en exploitation.

Robex sera ainsi en mesure d'avoir une meilleure compréhension quantitative et qualitative du système minéralisateur contenu et entourant la fosse actuelle. L'ensemble des travaux se rattachant au développement et maintien de la campagne de forage de même qu'à la caractérisation des ressources minérales se fera sous la supervision de la firme INNOVEXPLO. Cette dernière gèrera l'intégration de la nouvelle information dans la base de données actuelle afin de développer un nouvel estimé des ressources minérales de même que la rédaction d'un rapport technique actualisé se conformant aux normes de la règlementation NI 43-101.

Robex compte par ailleurs prolonger son effort de prospection sur les années à venir sur l'ensemble de son permis d'exploration de Mininko, où se trouve la mine de Nampala, ainsi que sur le permis de Kamasso, qui se trouve au sud de l'usine de Nampala, le tout représentant environ 160 kilomètres carrés, soit dix fois la superficie du site actuel de la mine.

Augmentation des ventes d'or au 3ème trimestre de 2017 par rapport au trimestre précédant

La société est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à des ventes de 286 kg (9 197 onces) d'or au 3ème trimestre de 2017 par rapport à des ventes de 235 kg (7 548 onces) et de 280 kg (8 987 onces) aux 1er et 2ème trimestre de 2017, respectivement. Robex continue sa progression en augmentant encore une fois sa quantité d'or vendue.

La capacité de l'usine de Nampala continue d'excéder les attentes

Après un mois de septembre record en termes de tonnages traités (plus de 140 000 tonnes), le mois d'octobre présente jusqu'à présent une moyenne quotidienne au-dessus des 5 000 tonnes par jour.

Les informations géologiques contenues dans ce communiqué ont été validées par M. François Kerr-Gillespie, géo, M.Sc., (OGQ #2021) de la firme INNOVEXPLO, personne qualifiée au sens du règlement NI 43-101, responsable de la campagne d'exploration sur le site de Nampala, au Mali.

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.