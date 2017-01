Ressources Robex Inc. : La mine de Nampala passe en production commerciale

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 5 jan. 2017) - La société Ressources Robex Inc. («Robex» et/ou «la société») (TSX CROISSANCE:RBX)(FRANCFORT:RB4) est heureuse d'annoncer qu'elle est entrée officiellement, à partir du 1er janvier 2017, en phase de production commerciale sur son projet de Nampala SA, sur le permis de Mininko.

La production commerciale de Nampala a été confirmée puisque la mine est maintenant opérationnelle, tant sur le plan technique que sur le plan de la gestion opérationnelle.

Lors des 60 derniers jours d'exploitation, la préproduction a atteint en moyenne plus de 90% de la capacité de production attendue. En effet, une moyenne de plus de 3 750 tonnes par jour a été traitée au cours de cette période. De plus, une moyenne d'au moins 4 000 tonnes par jour a été traitée au cours des trois dernières semaines. Ceci confirme que l'objectif que la société s'était fixé pour la fin de l'année 2016 a bien été réalisé.

À la suite de la confirmation de la production commerciale, l'équipe en charge des opérations continuera à se concentrer sur l'optimisation de la production et sur l'augmentation du taux de récupération, afin d'obtenir une amélioration globale de la performance de la mine.

« L'annonce de la production commerciale à Nampala représente une étape importante pour la société», déclare M. Georges Cohen, président et chef de la direction. «Cet accomplissement, fruit de plusieurs années d'efforts, témoigne du dévouement et de la détermination de toute notre équipe, y compris nos précieux employés et collaborateurs. Je veux ainsi profiter de ce communiqué pour souhaiter à tous nos actionnaires, employés, partenaires et fournisseurs, une bonne et heureuse année 2017.»

Personne qualifiée au sens du règlement 43-101

Les renseignements techniques présentés dans ce communiqué ont été validées par M. Antoine Berton, ing., Ph.D., métallurgiste de Soutex, firme de consultants en métallurgie et traitement du minerai présente en permanence sur le site de Nampala.

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.