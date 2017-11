Ressources Robex inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2017 et annonce que ses passifs ont diminués de 5,4 millions $ au cours du troisième trimestre 2017

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 22 nov. 2017) - Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:RBX)(FRANCFORT:RB4) est heureuse de publier aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le trimestre terminé le 30 septembre 2017.

Ces résultats sont tout à fait encourageants car le passif de la société a nettement diminué au cours des trois derniers mois et après seulement neuf mois de production commerciale, la mine est désormais devenue incontestablement un producteur d'or à très bas coûts.

À moins d'indication contraire, tous les montants sont présentés en dollars canadiens.

Faits saillants du troisième trimestre de 2017

Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles 1 de 5,7 millions $ correspondant à 0,010 $ par action 2





Diminution du passif de la Société d'un montant de 5,4 millions $ au cours du troisième trimestre de 2017





9 197 onces d'or vendues, pour un montant de 14,8 millions $





Le coût comptant total 2 (total cash cost) est de 585 $ par once vendue et le coût de maintien tout inclus 2 (all-in sustaining cost) est de 784 $ par once vendue, en constante diminution.





Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires2 est de 2,8 millions $ correspondant à 0,005 $ par action2

Exploitation minière : Nampala, Mali

Troisièmes trimestres

terminés les 30 septembre Périodes de neuf mois

terminés les 30 septembre 2017 2016 2017 2016 Données d'exploitation Minerai extrait (tonnes) 325 524 172 690 972 299 440 958 Minerai traité (tonnes) 404 038 181 834 1 145 956 422 252 Stérile extrait (tonnes) 307 107 432 189 1 531 361 1 054 377 Ratio de découverture opérationnel 0,9 2,5 1,6 2,4 Teneur traitée (g/t) 0,80 0,78 0,84 0,82 Récupération (%) 83,5 % 83,0 % 84,5 % 83,1 % Onces d'or produites 9 163 3 638 25 898 7 081 Onces d'or vendues 9 197 3 755 25 732 7 081 Données financières (les montants ci-dessous ont été arrondis au millier de dollars près) Produits - Ventes d'or 14 786 000 --- 42 399 000 --- Charges d'exploitation minière 4 899 000 --- 14 558 000 --- Variation du passif environnemental 6 000 9 000 17 000 (9 000 ) Redevances minières 479 000 37 000 1 137 000 70 000 Charges administratives 1 195 000 190 000 3 484 000 528 000 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 1 999 000 172 000 5 536 000 363 000 Résultat opérationnel sectoriel 6 208 000 (408 000 ) 17 667 000 (952 000 ) Statistiques3 (les montants ci-dessous sont exprimés en dollars canadiens) Valeur moyenne (par once) 1 608 --- 1 648 --- Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)4 13 --- 13 --- Coût comptant total (par once vendue)4 585 --- 611 --- Coût de maintien tout inclus (par once vendue)4 784 --- 846 --- Charges administratives (par once vendue) 130 --- 135 --- Amortissement des immobilisations (par once vendue) 217 --- 215 ---

Robex continue de diminuer ses coûts comptants et ses coûts de maintien à la mine de Nampala, au Mali. Après neuf mois de production commerciale, la mine se classe déjà parmi les meilleurs en termes de production d'or à bas coûts. Des collaborateurs hautement qualifiés, des procédures et des indicateurs de gestion bien établis et une rigueur exemplaire au travail permettent à la société d'améliorer de jours en jours la rentabilité de l'opération de la mine de Nampala.

Cela permet de présenter un passif nettement diminué au 30 septembre 2017 par rapport au 30 juin dernier (diminution de plus de 5 millions $). Robex est fière de ses avancements et entend continuer sur cette lancée.

La quantité de minerai traitée quotidiennement au cours d'octobre et novembre 2017 est en constante augmentation

L'usine de Nampala a traité 159 000 tonnes de minerai au cours du mois d'octobre pour une moyenne de 5 130 tonnes par jour. En novembre, certaines productions quotidiennes ont atteint des pointes à près de 7 000 tonnes par jour. Ces résultats sont extrêmement prometteurs et permettent d'envisager un dernier trimestre de 2017 encore plus performant.

Le rapport de gestion et les états financiers consolidés de ROBEX sont disponibles sur le site web de la Société dans la section Investisseurs à l'adresse : Robexgold.com. Ces rapports et d'autres documents produits par la Société sont également disponibles à l'adresse : Sedar.com.

Les renseignements techniques présentés dans ce communiqué ont été validées par M. Antoine Berton, ing., Ph.D., métallurgiste de Soutex, firme de consultants en métallurgie et traitement du minerai présente en permanence sur le site de Nampala.

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.