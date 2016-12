Ressources Robex Inc. retient les services de Communication Financières Renmark Inc.

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 22 déc. 2016) - La société Ressources Robex Inc. («Robex» et/ou «la Société») (TSX CROISSANCE:RBX)(FRANCFORT:RB4) est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de Communications Financières Renmark Inc. (« Renmark ») afin de gérer ses activités de relations avec les investisseurs.

« Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons choisi Renmark afin de positionner Robex dans la communauté financière et d'améliorer la visibilité de notre entreprise. Nous avons choisi Renmark parce que ses normes et ses méthodologies sont en parfaite symbiose avec le message que nous souhaitons communiquer au public investisseur. De plus, l'atteinte d'une production conséquente à la mine de Nampala va enfin permettre à la société de communiquer sur des résultats tangibles », a déclaré M. Georges Cohen, président-directeur général de la société.

En contrepartie des services offerts, Robex versera à Renmark une rémunération en espèces qui se situera entre 4 000 $ CA et 8 000 $ CA mensuellement, en fonction des prestations réalisées. Ce contrat a été signé pour une année à compte du 1er janvier 2017, avec option de renouvellement.

Communications Financières Renmark Inc. ne possède aucun titre ni aucun droit particulier, directement ou indirectement, dans Ressources Robex Inc. et n'a pas l'intention d'en acquérir dans le futur, ce qui lui confère une totale indépendance vis-à-vis la société.

Résultats de préproduction de novembre 2016

La préproduction à la mine de Nampala progresse toujours bien. Au cours du mois de novembre 2016, l'usine a traité environ 110 000 tonnes de minerai, soit une moyenne quotidienne de 3 666 tonnes, en progression de 8% par rapport au mois précédent. La société est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé, le 20 décembre 2016, à une vente d'or d'une quantité de 72 kg, représentant environ 2 300 onces.

Laboratoire d'analyses chimiques (fire assay) sur site

La société est heureuse d'annoncer qu'elle a passé un accord avec la firme SGS, reconnue mondialement, afin de mettre sur pied un laboratoire d'analyses chimiques (fire assay) sur le site de Nampala, au Mali.

Campagne de forages

La société a rencontré récemment une firme reconnue spécialisée en forages sur sites miniers. Cette rencontre a été fructueuse et Robex envisage de démarrer une vaste campagne de forages dans les prochaines semaines sur ses permis de Mininko (mine de Nampala) et Kamasso, qui est situé à moins de 15km de la mine de Nampala. Le plan complet de la campagne ainsi que le nom de la société retenue sera communiqué dès que l'entente sera finalisée.

Acquisition d'un second broyeur

À titre de rappel, la société a exercé récemment son option d'achat sur le second broyeur de 750 kW, jumeau du premier, dont plusieurs composantes sont déjà arrivées sur le site de Nampala. Étant donné que la capacité du premier broyeur, actuellement en fonction, est largement suffisante pour l'atteinte des objectifs de production de Robex, cette acquisition représente une occasion de stocker un ensemble de pièces de rechange non standards pour un coût raisonnable (blindages, moteurs, système hydraulique, réducteur, etc.).

Les données de préproduction présentées dans ce communiqué ont été validées par M. Antoine Berton, ing., Ph.D., métallurgiste de Soutex, firme de consultants en métallurgie et traitement du minerai présente en permanence sur le site de Nampala.

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.