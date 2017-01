Ressources SIRIOS inc.: 26,1 mètres à 6,2 g/t d'or recoupé en forage à Cheechoo

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 jan. 2017) - Les dirigeants de SIRIOS (TSX CROISSANCE:SOI) ont le plaisir d'annoncer les résultats de sept sondages (#84 à 90) de la série de onze complétés en décembre dernier sur la propriété aurifère Cheechoo. De hautes teneurs en or ont été obtenues :

- Le sondage #88 a recoupé 26,1 mètres à une teneur de 6,2 g/t Au incluant 1 mètre à 65,6 g/t Au et 1 mètre à 53,9 g/t Au (zone I) .Cette zone est incluse dans un intervalle de 100,8 mètres à 2,0 g/t Au.

- Le sondage #86 a recoupé 9,6 mètres à 13,42 g/t Au, incluant 1,0 mètre à 121,6 g/t Au, dans une zone de 34,3 mètre à 4,2 g/t Au.

- Le sondage # 85 a recoupé une zone de 181,5 mètres à 0,5 g/t Au.

D'autres intervalles titrant entre 1 et 2 g/t Au sur des longueurs variant de 10 à 23 mètres ont été obtenu dans les sondages #84, 85, 87 et 89 (voir tableau ci-joint).

M. Dominique Doucet, PDG, a déclaré : "Encore une fois, ces derniers résultats à haute teneurs aurifères recoupés sur des épaisseurs pluri-métriques, elles-mêmes localisées à l'intérieur de larges intervalles aurifères, valident l'interprétation géologique et nous permettent de planifier et d'optimiser les forages à venir. Un modèle aurifère de zones de hautes teneurs dans de larges zones à basse teneur se dessine avec l'accumulation des résultats de sondages."

Les résultats sont attendus pour les sondages #91 à 93 et le prolongement du #58. Ces résultats complèteront la campagne de forage d'été-automne 2016 qui totalise 9 359 mètres comprenant 37 sondages NQ (#57 à 93) et les extensions des sondages #25, 52 et 58. La carte de localisation des sondages est disponible au lien suivant :

http://sirios.com/images/Carte-Zoomin-2017-01-17.png

PRINCIPAUX RÉSULTATS D'ANALYSE SONDAGES #84 à 90

Forage

CH-16- Note De

(m) À

(m) Épaisseur

(m)* Au

(g/t) Au

(g/t)

Coupée

*** 84 20,1 42,7 22,6 1,2 Zone L incl. 20,1 33,0 12,9 **1,7 85 135,5 317,0 181,5 0,5 incl. 141,5 149,5 8,0 1,5 incl. 163,0 165,4 2,4 2,8 Zone K incl. 172,5 185,0 12,5 1,1 86 12,4 21,0 8,6 1,1 35,2 69,5 34,3 **4,2 2,1 incl. 56,5 66,1 9,6 **13,4 6,0 incl. 65,1 66,1 1,0 **tm 121,6 50,0 87 65,6 117,9 52,3 **0,7 Zone K incl. 75,6 91,0 15,4 **1,1 Zone Jordi 140,5 144,0 3,5 1,3 Zone I 217,7 223,5 5,8 1,3 260,0 265,0 5,0 **1,1 88 Zone K 28,0 29,5 1,5 1,2 66,7 167,5 100,8 **2,0 1,8 Zone I incl. 112,2 138,3 26,1 **6,2 5,4 incl. 119,5 120,5 1,0 **tm 65,6 50,0 incl. 133,3 134,3 1,0 ** tm 53,9 50,0 89 Zone K 15,8 22,8 7,0 1,6 148,8 159,6 10,8 1,6 90 Zone I 13,6 15,5 1,9 1,9

* Intervalle le long du trou, épaisseur vraie non-déterminée ** Présence d'or visible *** : Teneur en or maximale coupée à 50 g/t tm : Teneur en or obtenue par pyro-analyse avec tamisage métallique

Information et coordonnées des collets des sondages #84 à 90

Sondage Azimuth Plongée Longueur Estant* Nordant* # ° ° m m m CH16-084 200 -70 75 438726 5830331 CH16-085 260 -55 330 438767 5830387 CH16-086 260 -50 300 438694 5830365 CH16-087 220 -53 268 438645 5830509 CH16-088 190 -62 201 438532 5830514 CH16-089 265 -55 195 438531 5830513 CH16-090 300 -50 81 438446 5830508

*UTM NAD 83

La propriété Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, à 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp.

Contrôle de la qualité analytique

Toutes les carottes de forage, de calibre NQ, ont été décrites par le personnel de Sirios au campement d'exploration Cheechoo. Elles ont ensuite été expédiées à Rouyn-Noranda pour y être sciées en deux moitiés dont une, envoyée à un laboratoire commercial pour fins d'analyse et l'autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériaux de référence certifiés ont été intégrés aux échantillons qui ont été préparés par Services Technominex inc. de Rouyn-Noranda. Ils sont ensuite analysés pour l'or par pyro-analyse et finition à l'absorption atomique par les laboratoires Actlabs situés à Ste-Germaine-Boulé à proximité de Rouyn-Noranda. Les analyses significatives titrant à plus de 3 g/t ont aussi été répétées au laboratoire. Les carottes avec présence d'or visible ont été analysées par pyro-analyse avec tamisage métallique à partir d'un échantillon d'environ 1kg.

Ce communiqué de presse a été préparé par Jordi Turcotte, Msc., géo. et Dominique Doucet, ing. président de SIRIOS, personnes qualifiées selon la Norme 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.