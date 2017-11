Ressources Sphinx et SOQUEM : Le projet Calumet-Sud révèle des valeurs en zinc étendues en surface

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 nov. 2017) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) et son partenaire SOQUEM ont le plaisir d'annoncer la découverte d'une minéralisation étendue de zinc en surface dans le cadre d'un programme de décapage sur le projet Calumet-Sud (le « Projet »). L'échantillon en rainure composite 17-04 a titré 2,37 % Zn sur 20,3 m, l'échantillon composite 17-06, 6 m à 3,23 % Zn et l'échantillon composite 17-05, 4 m à 3,34 % Zn. Le secteur de cette découverte est situé à 2 km de l'ancienne mine de zinc-plomb-argent-or historique New Calumet Mines Limited (voir la figure 1 ci-jointe), qui a produit 3,8 millions de tonnes de minerai à 5,8 % de zinc, 1,6 % de plomb, 65 g/t Ag et 0,4 g/t Au de 1944 à 1968 (référence : Rapport annuel New Calumet Mine 1968).

Les résultats des échantillonnages en rainures ci-dessous ont été obtenus sur les zones de Sonny et Sonny Ouest deux structures minéralisées séparées d'environ 420 mètres. Le décapage mécanique a considérablement étendu les zones minéralisées échantillonnées auparavant par tranchées et testées par la première campagne de forage (voir les communiqués de presse du 25 juin 2015 et 13 juillet 2017 respectivement). Le Projet est une coentreprise entre Sphinx (50 %) et SOQUEM (50 %). Sphinx est le gérant du Projet.

Résultats (voir les figures 2 à 5 ci-jointes)

La cartographie géologique des zones de décapages a confirmé la nature stratiforme et continue de la minéralisation en zinc encaissée dans les roches de marbre dolomitique (voir la figure 7 ci-jointe, la couleur brune à l'intérieur de la ligne pointillée indique la présence de sphalérite, le minéral de zinc).

Zone Sonny - Deux horizons subparallèles, ayant chacun une épaisseur réelle estimée de 3,0 m, ont été exposés sur une longueur de 75 m dans la zone décapée. La minéralisation est stratiforme, orientée N-S avec un faible pendage (10-20 degrés) vers l'est. Elle est ouverte dans son axe long et associée spatialement à de très fortes valeurs en zinc dans des échantillons de sol sur 360 m (voir le communiqué de presse du 20 décembre 2016). Les meilleurs intervalles composites sont:

Rainure 17-01: 10 m à 1,93% Zn et 5,9 m à 1,75% Zn Rainure 17-02: 10 m à 1,93% Zn Rainure 17-03: 10 m à 1,66% Zn Rainure 17-04: 20,3 m à 2,37% Zn Rainure 17-05: 4 m à 3,34% Zn Rainure 17-06: 6 m à 3,23% Zn Rainure 17-07: 8,7 m à 2,38% Zn

Zone Sonny Ouest (420 m au NO) - Un horizon de jusqu'à 6 m d'épaisseur a été exposé dans la zone décapée sur une longueur de 40 mètres. L'horizon minéralisé est orienté N-S avec un pendage faible (30-40 degrés) vers l'est. Il est ouvert dans son axe long et associée spatialement à de très fortes valeurs de zinc dans des échantillons de sol sur 1,8 km (voir le communiqué de presse du 20 décembre 2016). Les meilleurs intervalles composites sont:

Rainure 17-01: 4,1 m à 1,75% Zn Rainure 17-02: 4,4 m à 1,77% Zn Rainure 17-03: 10 m à 0,53% Zn Rainure 17-04: 1,4 m à 1,83% Zn Rainure 17-05: 4,2 m à 0,92% Zn

Les résultats d'échantillons individuels sont présentés sur les figures 2 et 4 ci-jointes et les intervalles composites sur les figures 3 et 5 ci-jointes. Les figures incluent des échantillons des tranchées 1, 2 et 3 qui ont été échantillonnés en 2014 sur la zone Sonny. Plusieurs échantillons se terminent dans la minéralisation là où ils rencontrent le mort-terrain et où d'autres décapages seront nécessaires.

Les échantillons pesaient en moyenne 3,4 kg chacun. Tous les échantillons en rainure ont été décrits individuellement et la cartographie géologique et par drone des affleurements décapés a été complétée. Les échantillons de 12 rainures ont été prélevés généralement perpendiculairement à la direction des horizons minéralisés et comprennent 115 échantillons individuels d'une longueur cumulative de 212 mètres. Les vraies épaisseurs peuvent varier de 25% à 50 % des largeurs apparentes en surface.

Potentiel d'exploration

Le potentiel d'extension de la minéralisation le long des horizons minéralisés est considéré comme excellent dans les deux directions. Ce potentiel s'appuie sur l'axe orienté de SO-NE à NO-SE de très fortes valeurs anomales en zinc dans les sols (voir la figure 6 ci-jointe). Sur la base des travaux réalisés à ce jour, un programme de forage est en cours de conception par les partenaires de la coentreprise. Le programme vise à identifier en profondeur et à prolonger la minéralisation découverte par décapage sur les zones de Sonny et de Sonny Ouest. La nouvelle campagne de forage commencera dans les prochaines semaines.

Le Projet fait partie du plus grand district zincifère « Ziac ». Ce secteur zincifère émergeant est un corridor orienté vers le nord-ouest sur une distance de 40 km défini par des marbres dolomitiques contenant du zinc et du plomb (voir le communiqué de presse du 8 août 2017). Ces roches sont typiques du district zincifère de Balmat-Edwards-Pierrepont situé dans l'état de New York, aux États-Unis.

Le décapage était supervisé par Explo-Logik inc. de Saint-Hyppolyte avec la participation de GFX Exterior Services et Les Entreprises Brian Stanton Ltée de Bryson et Excavation Michael Derouin de l'Île-du-Grand-Calumet. Le programme est géré par Sphinx sous la supervision de Normand Champigny et sous la direction sur le terrain de Michel Gauthier, Ph. D. (géo et membre du conseil d'administration de la Société), toutes deux personnes qualifiées en vertu du Règlement canadien 43-101. Ce communiqué de presse a été préparé par Normand Champigny, en qualité de personne qualifiée de Sphinx.

Protocole analytique

Les échantillons ont été livrés au laboratoire ALS Chemex de Val d'Or, au Québec, pour y être broyés, séparés et analysés en utilisant une dissolution par eau régale avec une finition par absorption atomique (méthode AA46). Sphinx a appliqué au programme des procédures de QA/QC conformes aux normes de l'industrie.

Au sujet de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec, est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d'exploration et pris part à d'importantes découvertes d'or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde et est classé au 6e rang mondial (communiqué de presse de l'Institut Fraser, 28 février 2017). Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement. Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration au Québec.

