Ressources Tarku vous accueille sur son nouveau site Web

SASKATOON, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 12 oct. 2017) - Tarku Resources Ltd. (TSX CROISSANCE:TKU) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau site Web d'entreprise au www.tarkuresources.com, ainsi que la disponibilité de sa présentation corporative mise à jour.

Le nouveau site web dispose d'informations à jour sur les projets de Tarku ainsi que d'un accès rapide et facile à des informations approfondies concernant sa direction et son conseil d'administration, ses communiqués de presse et ses présentations corporatives ainsi que d'autres informations pertinentes. La nouvelle présentation corporative, trouvée sur le site web de Tarku, décrit l'orientation et la stratégie de la Société pour ses projets d'exploration aurifères et en métaux de base dans les provinces du Québec et de la Saskatchewan.

À propos de Tarku Resources Ltd.

Tarku Resources Ltd. est une société d'exploration axée sur la génération de projets pour les métaux précieux et les métaux de base en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale. Tarku détient 100 % des intérêts dans tous ses projets. La génération de projet étant la base du développement minier, la vision de Tarku est de générer des projets d'exploration avec un excellent potentiel pour des partenaires ou des acheteurs éventuels. Tarku possède une équipe de gestion expérimentée ainsi qu'une équipe technique solide. L'objectif de Tarku est de créer de la valeur pour ses actionnaires grâce à l'acquisition stratégique de projets d'exploration, à l'utilisation de techniques d'exploration innovantes et à l'exploration de terrains fertiles. La direction met en garde que les résultats passés ou les découvertes sur des terrains proches ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats qui peuvent être obtenus sur les propriétés de la Compagnie.

