Ressources Yorbeau Inc. dépose le Rapport Technique sur l'Etude Economique Préliminaire sur son projet Scott

Le projet montre un TRI avant-impôts de 16.6% et une VAN8% de $146 million

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 déc. 2017) - Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX:YRB) (la Compagnie ou Yorbeau) est heureuse d'annoncer que le Rapport Technique sur l'Étude Économique Préliminaire ("ÉÉP") concernant son projet Scott Lake, situé dans la région de Chibougamau, Québec, a été déposé sur SEDAR en conformité avec la Norme canadienne 43-101 (NI 43-101). Le Rapport Technique a été réalisé par la firme Roscoe Postle Associates Inc. ("RPA").

Selon le scénario de base, le matériel minéralisé est envoyé dans un concentrateur neuf de capacité de 2 500 tonne par jour localisé sur le site de la mine. Les résultats montrent des paramètres économiques positifs avec des investissements de pré-production de $215 million, un flux monétaire avant-impôts de $519 million, un Taux de Rendement Interne ("TRI") de 16.6%, une Valeur Annualisée Nette ("VAN") de $146 million à un taux d'actualisation de 8%, et une vie de mine de 15 ans.

L'ÉÉP est préliminaire dans sa nature et inclut une analyse économique qui est basée en partie sur des Ressources Minérales Présumées qui sont considérées géologiquement trop spéculatives pour qu'on puisse les considérer comme des Réserves Minérales, et il n'y a aucune certitude que les résultats estimés vont être atteints.

Les hypothèses de travail ainsi que les principaux résultats de l'ÉÉP ont déjà présentés dans le communiqué de Yorbeau daté du 20 novembre 2017. Il n'y a aucune différence matérielle entre les résultats divulgués dans le communiqué de Yorbeau daté du 20 novembre 2017 concernant le projet Scott, et ceux retrouvés dans le Rapport Technique déposé aujourd'hui. L'analyse économique dans le Rapport Technique inclut les résultats avant-impôts et après-impôts.

Personnes Qualifiées

Les travaux des employés de Yorbeau sont effectués sous la supervision de M. Gérald Riverin, PhD, géo. Il est la personne qualifiée (tel que défini par le NI 43-101) affiliée à Yorbeau, et a révisé et approuvé le contenu de ce communiqué. L'Étude Économique Préliminaire et le Rapport Technique mentionnés dans ce communiqué ont été réalisés par William E. Roscoe, Ph.D., P. Eng., et Normand Lécuyer, P.Eng. Tous deux sont à l'emploi de RPA et sont indépendants de Yorbeau. En vertu de leurs formations et de leurs expériences pertinentes, ils sont des personnes qualifiées selon les exigences de la norme canadienne 43-101. William E. Roscoe et Normand Lécuyer ont lu et approuvé le contenu de ce communiqué de presse concernant la divulgation de l'Étude Économique Préliminaire, du scénario de minage et l'estimé des coûts.

À propos de Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse daté du 30 mars 2017) et sur laquelle un Étude Économique Préliminaire a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Énoncés prospectifs : À l'exception des données historiques, toutes les déclarations faites dans le présent communiqué en ce qui concerne notamment les nouveaux projets, les acquisitions, les plans futurs et les objectifs sont des énoncés prospectifs qui font intervenir des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer nettement des attentes exprimées par la Société. Les résultats de l'analyse économique constituent des Énoncés Prospectifs tels que définis selon les Lois Canadiennes, c'est-à-dire qu'ils sont sujets à des risques et incertitudes connus et inconnus qui peuvent rendre les résultats réels matériellement différents de ceux présenté dans l'ÉÉP. RPA est d'opinion que la précision des résultats demeure cependant dans les limites acceptées à l'échelle de l'industrie pour ce niveau d'études préliminaires.