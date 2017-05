RÉSULTAT DU BIOBLITZ DU 16 MAI SUR LA COLLINE DU PARLEMENT: UN AUTRE TYPE DE COMPTAGE

OTTAWA, ON--(Marketwired - 19 mai 2017) - Alors que le compte rendu du Vérificateur Général était annoncé au Parlement le 16 mai dernier, des petits groupes de Parlementaires faisaient de leur côté un tout autre compte, celui des espèces sauvages habitant la Colline. Le projet Signature Canada 150 - BioBlitz Canada 150 était ainsi lancé, lors d'une démonstration BioBlitz.

" Ce projet fascinant nous aidera à éveiller notre conscience environnementale. Profitons de Canada 150 pour célébrer la beauté naturelle de notre pays et en apprendre davantage sur les espèces sauvages canadiennes, une source inestimable de richesse ", a déclaré l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

En seulement 45 minutes, les explorateurs on fait un Blitz de 137 espèces se trouvant dans l'air, le sol et l'eau, alors qu'ils étaient à quelques mètres des centaines de touristes et de la turbulente rivière, puis à quelques jours près des inondations derrière la Colline. Les résultats ont été enregistrés dans la grande base de données nationale iNaturalist.ca.

Les 2 équipes menées par des Parlementaires de chaque parti politique se sont jointes à des experts naturalistes, alors qu'ils étaient aussi encouragés par la Secrétaire parlementaire pour les Sciences, Kate Young et le Greffier de la Chambre des communes représentant le Parlement. Dans leurs estimations des espèces trouvées, les chiffres variaient entre 3,100 et 67 (le premier nombre étant plus symbolique que sérieux). L'estimation la plus près du résultat final, soit 167 espèces, fut celle lancée par le Débuté Richard Cannings, de la circonscription Okanagan-Sud-Kootenay-Ouest, aussi professeur en biologie,.

La plus grande espèce trouvée dans l'habitat naturel de la Colline fut un Noyer cendré, alors que dans la catégorie à peine visible, fut du Plancton d'eau douce. Un Bourdon terricole a aussi été identifié, une espèce à surveiller dans les prochaines années, selon le Comité de la situation des espèces en péril au Canada. Finalement, c'est un Grand Héron qui a clôturé le BioBlitz en s'imposant à la toute fin sur l'air de rassemblement des participants.

Non loin du Parlement, il faut se rendre au Parc de la Gatineau pour trouver 3592 sortes d'espèces identifiées. Le public pourra participer aux célébrations du BioBlitz de la Capitale Nationale, le 10-11 juin prochain. La liste des espèces du Parc a été compilée depuis des dizaines d'années à travers différents rapports, avec la contribution d'experts reconnus. Même avec le rassemblement de ces efforts, l'on ajoutera cette année, de nouvelles données scientifiques.

Des activités BioBlitz se déroulent tout au long de l'année à travers le Canada. La Fédération canadienne de la faune et ses partenaires en conservation font appel aux canadiens d'un bout à l'autre du pays, afin qu'ils se joignent aux célébrations. Pour visiter le calendrier des 35 BioBlitz officiels en plus des indépendants, consultez bioblitzcanada.ca.

La FCF invite tous les Canadiens à se prêter au jeu, en essayant de deviner le nombre d'espèces total qui seront identifiés tout au long de la série d'événements, le dernier étant le 31 octobre, 2017. Surveiller les prochains dévoilements qui seront faits très bientôt.

À propos de la Fédération canadienne de la faune:

La Fédération canadienne de la faune (FCF) est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif voué à la sensibilisation et à l'appréciation de notre monde naturel. En diffusant des connaissances sur les répercussions humaines sur l'environnement, en menant des recherches, en élaborant et en exécutant des programmes d'éducation, en promouvant l'utilisation durable des ressources naturelles, en recommandant des changements aux politiques et en coopérant avec des partenaires partageant les mêmes idées, la FCF encourage un avenir auquel les Canadiens peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.cwf-fcf.org.



À propos de BioBlitz Canada:

BioBlitz Canada est un partenariat national des principales organisations de conservation, d'éducation et de recherche qui a pour objectif de documenter la biodiversité du Canada en rapprochant le public de la nature dans le cadre d'une étude participative de la vie dirigée par des scientifiques d'un océan à l'autre et d'assurer que ces importantes informations puissent servir à la science actuelle et future, par l'intermédiaire d'un accès libre à tous. Sa vision est d'encourager les Canadiens à se rapprocher de la nature et à en apprendre davantage à son sujet, que ce soit dans le cadre de leur propre jardin ou dans celui des plus importants sites écologiques au Canada. Autres partenaires: Alliance des musées d'histoire naturelle du Canada, Institut de la biodiversité de l'Ontario, Commission biologique du Canada, Études d'Oiseaux Canada, Association botanique du Canada, Musée canadien de la nature, Service canadien de la faune (Environnement et Changement climatique Canada), iNaturalist Canada, Nature Canada, Conservation de la nature Canada, NatureServe Canada, Musée du Nouveau-Brunswick, Parcs Canada, rare Réserve de Recherche Charitable, Musée royal de l'Ontario, Musée royal de la Saskatchewan, Stanley Park Ecology Society, Zoo de Toronto, Aquarium de Vancouver et autres organisations.

À propos de iNaturalist Canada:

Lancé en 2015, iNaturalist Canada est un lieu virtuel où les Canadiens peuvent consigner et partager leurs observations dans la nature, interagir avec d'autres observateurs, et en apprendre davantage sur les espèces sauvages du Canada. Cette application est gérée par la Fédération canadienne de la faune (FCF) et le Musée royal de l'Ontario (MRO), en collaboration avec iNaturalist.org et la California Academy of Sciences (ou Académie des sciences de Californie). Parcs Canada, NatureServe Canada et le programme Faune et flore du pays de la FCF ont été des partenaires clés dans le développement de iNaturalist Canada et continueront à jouer un rôle dans le cade de ce programme.

