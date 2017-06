MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 juin 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

Les équipes de C2 Montréal et MOVIN'ON by Michelin ont été séduites par les technologies développées par HUMElab™ et son partenaire Inui-Studio. Elles sont fières d'avoir fait découvrir à leurs conférenciers invités et leur clientèle des innovations technologiques fort importantes.

AIRxTOUCH™ est une solution nouvelle pour interagir sans contact avec les écrans ; ce qui vient révolutionner le monde de l'affichage numérique, lequel était jusqu'à aujourd'hui uniquement passif. Avec cette simple barre plug and play, les moniteurs installés en vitrine deviennent désormais des écrans interactifs permettant aux passants d'interagir avec eux. Une réelle innovation puisque l'utilisateur a désormais la possibilité de choisir le contenu qui l'intéresse et ne subit plus l'information mais la consomme.

Grâce à des ROI concrets et tangibles qui enregistrent toute interaction avec l'écran via des statistiques, la vitrine devient un réel outil de vente agissant comme un écran tactile et par le fait même devenant une extension du magasin en dehors des heures d'ouverture.

AIRxTOUCH™ permet d'interagir à travers tout type de vitrage et ce même dans des conditions de lumière intense grâce à des capteurs optiques uniques.

AIRxTOUCH™ permet de rendre interactif un simple moniteur d'affichage numérique au moyen d'une barre design qui s'installe sous les écrans placés en vitrine.

À propos des Tables Interactives HUMElab™ et Inui-Studio

Le Canada étant représenté par Monsieur Jérôme Lagassé, Président et Co-fondateur de la compagnie Les Tables Interactives HUMElab™ et le Luxembourg représenté par Monsieur Alexandre Megna, directeur du développement des affaires de la société Inui Studio.

Le design de nos produits est tout à fait innovateur et mis au point par des équipes aux compétences complémentaires. Le jumelage de nos expériences (marketing, communication, design, production & technologie) et la connaissance des besoins de la clientèle pour la représentation de leurs produits au quotidien nous ont permis de concevoir des produits avec un timing optimal sur le marché et une mise à jour très simple à effectuer. Tout cela grâce aux pôles d'expertises en Europe et en Amérique. Ces compétences unifiées génèrent la créativité nécessaire à la conception de produits haut de gamme.

Les Tables Intéractives HUMElab™ crée et produit du mobilier de nouvelle génération qui met le tactile et le tactile sans contact au service de la population. En plus d'être design, ces mobiliers sont robustes et fonctionnent à la lumière du jour à un coût avantageux (ce qui permet aux clients qui le souhaiteraient d'investir d'avantage dans le contenu).

Vous retrouverez les produits HUMElab™ et AIRxTOUCH™ de Inui-Studio dans plusieurs commerces de détail et institutions financières internationales ; ils sont utilisés pour des fins récréatives ou tout simplement pour titiller la curiosité de la clientèle.

Les Tables Intéractives HUMElab™ a son siège social à Sherbrooke ; ses équipes sont basées en Amérique et en Europe et travaillent conjointement au développement de ses produits. (www.humelabamerica.com)

À propos de Movin'On

Présenté par Michelin en collaboration avec C2, Movin'On est le sommet international sur la mobilité durable. Au programme de ce symposium, des conférences inspirantes, des séances collaboratives pratiques, des opportunités d'intégrer de nouveaux réseaux et des expositions technologiques. Des participants du monde des affaires, des gouvernements et du domaine académique collaboreront et exploreront de nouvelles actions pour résoudre les grands défis mondiaux, et définir ensemble l'avenir de la mobilité. Visitez le site movinon.michelin.com

À propos de C2

C2 est un rassembleur et un connecteur dont la mission est de transformer les dirigeants et les organisations qui sont prêts pour le changement - qu'ils en soient conscients ou non. Dans un contexte collaboratif spécifiquement conçu pour provoquer des collisions et générer de nouvelles idées, C2 aide les décideurs à remettre en question leurs acquis pour trouver des solutions innovantes aux problématiques d'affaires. c2.biz

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/air-touch-1.jpg