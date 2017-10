Réunion des ministres de l'environnement à Vancouver (Colombie-Britannique)

WINNIPEG, MB--(Marketwired - 27 octobre 2017) - Le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) se réunira à Vancouver le 3 novembre 2017 pour discuter de la qualité de l'air et des changements climatiques.

Le CCME est composé des ministres de l'environnement de chaque province et territoire et du gouvernement du Canada. Le président actuel du CCME, l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, sera l'hôte de la réunion, qui se tiendra au Sheraton Vancouver Wall Centre.

Une séance photo sera organisée pour la presse à 15 h 15 HAP le 3 novembre 2017 à la salle Pavilion (3e étage, tour nord). Au terme de la réunion du vendredi 3 novembre 2017 à 15 h 45 HAP, le CCME diffusera un communiqué et tiendra une conférence de presse, à la salle Junior Ballroom C. La salle Junior Ballroom C sera disponible comme une salle de travail pour les journalistes à partir de midi.

Les membres des médias, y compris les journalistes de l'extérieur de la Colombie-Britannique, peuvent assister à la conférence de presse par téléconférence. Pour s'inscrire en ligne à la téléconférence, rendez-vous à l'adresse www.scicsonline.ca (NIP 835477). La date limite pour s'inscrire est le 3 novembre 2017, à midi au plus tard. Pour toutes questions concernant l'inscription, s'adresser à Kimberly Maisonneuve (kimberly.maisonneuve@scics.ca, 613-292-6809). Pour participer à la conférence de presse par téléconférence, svp signaler le 1-866-805-7923, code d'accès 8925685#.

Le communiqué final sera affiché sur le site Web du CCME (www.ccme.ca) dès sa diffusion le 3 novembre 2017.

Pour de plus amples renseignements au sujet du CCME, voir www.ccme.ca.

(Also available in English)