Revitaliser des quartiers par l'intermédiaire de l'infrastructure culturelle

Le gouvernement du Canada appuie le Musée d'art contemporain canadien de Toronto

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que le Musée d'art contemporain canadien de Toronto recevra 5 100 000 dollars afin de rénover ses nouveaux locaux dans l'emblématique Tower Automotive Building du quartier Junction Triangle de Toronto.

Le gouvernement du Canada accorde cet appui au Musée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

Citations

« Investir dans le Musée d'art contemporain canadien aidera à stimuler l'économie et à créer des emplois pour la classe moyenne. De plus, cet investissement donnera la chance aux familles de découvrir les arts dans leur propre communauté et créera des espaces où les artistes et les artisans pourront faire connaître au reste du monde le point de vue unique du Canada. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes très heureux de recevoir cet appui du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Ce financement nous aidera à créer de nouveaux locaux inclusifs pour l'art contemporain à Toronto. Le nouveau musée consolidera la réputation de la métropole et du pays comme l'un des meilleurs endroits au monde où penser, créer et façonner l'avenir. Nous attendons avec impatience son ouverture cet automne. »

- Mme Julia Ouellette, présidente du conseil d'administration, Musée du MOCA.

Faits en bref

Le Musée d'art contemporain canadien de Toronto (à l'origine la Galerie d'art de North York) a été fondé en 1993. Il change de nom en 1999 et se situe dans le quartier West Queen West, de 2005 à 2015.

Le Musée devrait emménager dans ses nouveaux locaux de l'ancien Tower Automotive Building, au 158 route Sterling, à Toronto, et ouvrir ses portes à l'automne 2017.

Le Tower Automotive Building a été construit en 1919-1920 et était, à l'époque, l'un des bâtiments les plus hauts de Toronto.

Le financement de 5 100 000 dollars du ministère du Patrimoine canadien servira à rénover les cinq premiers étages - et la moitié du sous-sol - du bâtiment industriel patrimonial.

Lancé en 2001, le Fonds du Canada pour les espaces culturels soutient l'amélioration, la rénovation et la construction d'installations vouées aux arts et au patrimoine, ainsi que des projets d'achat de matériel spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées à des projets d'infrastructure culturelle.

En date du 31 mars 2016, le gouvernement avait affecté environ 410 millions de dollars à 1 381 projets dans toutes les provinces et tous les territoires par l'entremise du Fonds. En moyenne, le Fonds reçoit 137 demandes par année.

Au 31 décembre 2016, 80 p. 100 des sommes prévues dans le cadre du Budget de 2016 avaient été allouées à des projets.

