Rien n'est plus épouvantable qu'un chauffard aux facultés affaiblies!

Fêtez l'Halloween en toute sécurité en planifiant un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison

OAKVILLE, ON--(Marketwired - 26 octobre 2017) - Une belle célébration entre amis peut vite devenir cauchemardesque lorsqu'une personne choisit de conduire avec les facultés affaiblies. MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, implorent les Canadiens de prévoir un moyen sobre de rentrer à la maison afin de semer la terreur seulement aux soirées d'Halloween et non sur la route.

" Nous invitons tous les Canadiens et toutes les Canadiennes qui entendent célébrer l'Halloween cette fin de semaine et la semaine prochaine à laisser leurs voitures à la maison s'ils ont l'intention de boire ou de consommer de la drogue, a affirmé Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada. Pourquoi risquer une perte de permis, des milliers de dollars en amendes, une peine d'incarcération ou, pire encore, la mort ou des blessures, lorsqu'on peut facilement confier la conduite à une personne sobre. "

Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des dizaines de milliers sont blessées dans des collisions attribuables à l'alcool, la drogue ou un mélange des deux au volant. Faisons tous notre part pour faire en sorte que nos routes soient sécuritaires cette Halloween :

Ne conduisez jamais avec les facultés affaiblies;

Ne montez jamais en voiture avec un conducteur qui a consommé;

Si vous voyez un conducteur dont les facultés semblent être affaiblies, appelez le 911.

" La décision de conduire avec les facultés affaiblies est une décision qui pourrait vous hanter pour le reste de vos jours, a affirmé Ryan Michel, président et PDG, Allstate du Canada, compagnie d'assurance. Ne prenez pas de risque avec votre vie ni celle des autres. Il y a tellement d'options de transport sobre et sécuritaire qu'il suffit de prendre quelques moments avant de sortir pour faire un plan. "

Cette Halloween, faites une priorité du transport sobre et sécuritaire. Appelez Uber ou un taxi, décidez qui sera le conducteur désigné, prenez l'autobus ou le métro, ou passez la nuit chez vos parents ou vos amis. Si vous cherchez un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic, nous vous invitons à utiliser l'application officielle de transport désignée de MADD Canada pour faire venir une voiture Uber. Rendez-vous sur https://www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance est un chef de file parmi les producteurs et les distributeurs de produits d'assurance auto et habitation et est au service des Canadiens depuis 1953. Nous mettons tout en œuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en " bonnes mains "MD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une cinquième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Pour tout savoir au sujet d'Allstate du Canada, consultez www.allstate.ca.